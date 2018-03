Con la vuelta de Renzo Spinaci, el Verde se entrenó pensando en Ferro

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la tarde en el predio "Ciudad Deportiva", dando inicio a la semana de trabajo de cara al partido del sábado, donde el Verde recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Ferro, partido que comenzará a las 19 y que corresponde a la fecha 17 del Campeonato de la B Nacional.

En el regreso a las prácticas, la novedad más saliente fue la presencia del volante Renzo Spinaci, quien regresó a Sarmiento tras su paso por Tigre. El volante de 24 años, que ocupará la plaza que dejó el lesionado Fermín Antonini (rotura de ligamentos), tuvo ayer su primer día de trabajo junto al plantel.





Por el momento, no se sabe el lugar que le dará el entrenador Iván Delfino, pero es sabido que las variantes que tiene el DT en la zona media no son muchas. De hecho, en el último partido, donde el Verde cayó por 2 a 1 frente a Brown de Adrogué, fue el defensor Javier Capelli quien tuvo que jugar de 5, en reemplazo de Guillermo Farré.

En definitiva, habrá que aguardar hasta mañana y pasado, cuando en los ensayos de fútbol el DT Delfino reparta las pecheras. Recién allí se sabrá si Spinaci tiene alguna chance de ocupar un lugar entre los once. Lo que sí es una confirmación es que Farré se viene recuperando favorablemente de la contractura que sufrió en el posterior de su pierna izquierda y llegaría en perfectas condiciones para el choque contra Ferro.

Según el cronograma de trabajo, el plantel se entrenará hoy, a las 9, nuevamente en "Ciudad Deportiva".

Ganó Ferro, próximo rival de Sarmiento

Ferro cortó anoche una racha de 9 partidos sin ganar y se impuso por 1-0 a Quilmes, al que devolvió a la zona de descenso, tras disputarse un partido de la fecha 17 del campeonato de la Primera B Nacional.

En Caballito, el equipo local se llevó una necesaria victoria por intermedio de una conquista de Bruno Barranco (PT. 38m.), quien llegó por el medio y conectó un centro de Gustavo Canto.

En la primera parte, después de un comienzo parejo, Ferro demostró ser más ambicioso que Quilmes, a través del trabajo de Lautaro Torres y la potencia de sus delanteros Herrera y Barranco.

Si bien Quilmes tuvo su chance con un remate de Jonathan Torres que se estrelló en el travesaño al comienzo, el equipo del DT uruguayo Alejandro Orfila fue dominando el juego y a los 38 minutos abrió el marcador a través del juvenil Barranco.

En el segundo tiempo, Quilmes fue en un busca del empate que no consiguió a causa de la destacada actuación del arquero Andrés Bailo, quien se erigió en figura. Tanto Caneo, Gabriel Ramírez y Leandro González tuvieron oportunidades para empatar, pero el guardavallas local lo evitó.

El conjunto Verde se fue sintiendo cómodo, instalándose cada vez más atrás y tratando de salir de contra. Se asentó en la seguridad de Gabriel Díaz y la de Canto para ilusionarse con quedarse con los tres puntos, algo que finalmente ocurrió.

Ferro, con 13 puntos, volvió a ganar desde octubre pasado, cuando derrotó a Flandria, por 2-0. Quilmes, con 21 unidades, volvió a zona de descenso, permitiéndole a Boca Unidos de Corrientes salir de esa incómoda situación.