Regresos y ausencias resonantes en la lista de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, director técnico del Seleccionado argentino de fútbol, dio a conocer ayer en Ezeiza una lista de 22 jugadores (todos integrantes de equipos del exterior) que convocó para los amistosos ante Italia y España, a jugarse el 23 y 27 de marzo, respectivamente.

Después de la fecha a jugarse el próximo fin de semana en el fútbol argentino, Sampaoli convocará a jugadores del fútbol local. Esta nómina, que no superará los 25 futbolistas, precederá a la definitiva de 23 que dará a conocer el entrenador argentino el 1 de mayo para el Mundial de Rusia. Se destacan las presencias de Wilfredo Caballero, Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini y Gonzalo Higuaín.

Refiriéndose a las ausencias más resonantes, Sampaoli advirtió que “Paulo Dybala, Alejandro Gómez e Mauro Icardi no están descartados. Los conocemos muy bien, no están pasando por su mejor momento y queremos ver a otros jugadores para comprar y hacer una evaluación”.

En cuanto a la lista definitiva, el entrenador aseguró que “si no hay lesiones ya tengo el 80% de la lista para el Mundial”. “Estamos convencidos de que podemos hacer un gran Mundial”, confesó.

Cambiando de tema, aseguró que sería ideal que los futbolistas convocados tengan rodaje en sus clubes: “Sería muy bueno que estos jugadores protagonicen en sus equipos y sean titulares. La mayoría de los convocados juegan casi siempre”.

Por otro lado, evitó generar una polémica en cuanto al amistoso pactado para 5 días antes del Mundial ante Israel, aunque dejó entrever que no era lo ideal: “Es una obligación. Son cosas que ya estaban firmadas y que yo tengo que respetarlas. Esas cosas pasan y tenemos que resolver”.

Sobre las dudas y la incógnita que sobrevuela el arco argentino, Sampaoli aseguró que Wilfredo Caballero será evaluado, aunque aclaró que todavía tiene en cuenta a Agustín Marchesín y Gerónimo Rulli. De esta manera, quedará prácticamente descartado el arquero de River Franco Armani.

Finalmente, manifestó que “las relaciones interpersonales son tan importantes como lo futbolístico”. Sin embargo, remarcó que es importante generar esas sociedades y eso sucede jugando.

La lista de 22 jugadores conovocados que juegan en el exterior es la siguiente: Arqueros: Sergio Romero (Manchester U., Inglaterra), Nahuel Guzmán (Tigres, México) y Wilfredo Caballero (Chelsea, Inglaterra).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Federico Fazio (Roma, Italia), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holana) y Ramiro Funes Mori (Everton, Inglaterra).

Mediocampistas: Lucas Biglia (Milan, Italia), Javier Mascherano (Hebei Fortune, China), Ever Banega (Sevilla, España), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Giovani Lo Celso (PSG, Francia) y Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Gonzalo Higuaín (Juventus, Italia), Angel Di María (PSG, Francia), y Diego Perotti (Roma, Italia).