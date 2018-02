Sarmiento regresa al trabajo con la mente puesta en sumar frente a Brown de Adrogué

La victoria del viernes frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn fue importantísima pero ya es historia. El triunfo por 2 a 0 le permitió a Sarmiento ingresar en el grupo que peleará por el reducido, aunque es bueno aclarar que aún restan nueve fechas para la finalización del torneo de la B Nacional.

El presente del equipo de Iván Delfino es bueno. Quizás no tanto por el juego que viene demostrando, sino más que nada por los resultados que se vienen logrando. Las tres victorias consecutivas le permitieron no sólo escalar posiciones sino también generar un gran cambio en el hincha, que ahora está por demás de ilusionado con pelear por el ascenso.

Más allá de las sueños, el DT Delfino sigue mostrando su calma en cada nota que realiza. Es que en nueve fechas puede pasar de todo; y de hecho el próximo objetivo del entrenador será buscar al reemplazante del lesionado Fermín Antonini; quien en el partido del viernes sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. Al respecto, según pudo averiguar este diario, ante la baja de Antonini la comisión directiva estaría analizando la posibilidad de contratar a un mediocampista de similares características.

En el entrenamiento de hoy, Gonzalo Bazán y Nicolás Miracco trabajarán de manera normal junto al plantel y ya podrán ser tenidos en cuenta por el DT para el próximo partido, que será por la fecha 17, cuando Sarmiento visite a Brown de Adrogué, el sábado, desde las 17.

En definitiva, de cara al próximo partido habrá cambios obligados en el once titular. El entrenador tendrá que resolver varias cuestiones, como encontrar al reemplazante de Antonini; y además incluir al volante Bazán y al delantero Miracco, quienes venían siendo piezas fundamentales.

Por último, cabe recordar que la fecha 16 termina hoy con los siguientes partidos: a las 17 jugarán Riestra vs. Instituto; a las 20, Quilmes vs. Brown (A); a las 20.30, Santamarina vs. San Martín (T); y a las 21.30, Gimnasia (J) ante Agropecuario.

Boca Unidos le ganó a Ferro

Boca Unidos de Corrientes le ganó ayer en condición de local a Ferro Carril Oeste por 3 a 1, en un partido válido por la 16ta fecha del torneo de la Primera B Nacional de Fútbol.

El conjunto correntino se impuso con goles de Pablo Vegetti, convertidos a los 24 del primer tiempo y 21 del complemento, mientras que Ramiro Maldonado en el tercer minuto de descuento señaló la tercera conquista, en tanto que había igualado temporalmente Jonathan Herrera, de penal, a los 41 de la primera etapa.

La victoria le alcanzó a Boca Unidos para sumar 16 puntos y escalar a la posición 19 de la tabla, pese a que sigue en zona de descenso directo en los promedios, en tanto que los de Caballito acumulan 10 unidades y están penúltimos.