El Xeneize enfrentará en agosto al Barcelona

Boca Juniors enfrentará en agosto próximo al Barcelona del argentino Lionel Messi en la tradicional copa Joan Gamper, que se realiza anualmente en esa ciudad española, antes del inicio de la temporada oficial del fútbol europeo.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó la noticia en una entrevista que le concedió al programa “Boca de Selección”, de Radio Cooperativa.

La Copa Joan Gamper se disputa desde 1966 en el Camp Nou y lleva ese nombre en homenaje al fundador y cinco veces presidente del club catalán.

Boca es el equipo argentino que más veces participó con cinco disputas en 1967 (tercero), 1977 (tercero), 1984 (tercero), 2003 (segundo) y 2008 (segundo).

San Lorenzo la disputó tres veces en 1973 (tercero), 1995 (segundo) y 1996 (cuarto) y en una ocasión participaron Estudiantes de La Plata (1969, cuarto); Chacarita Juniors (1971, segundo) y River Plate (1980, tercero).

Por otra parte Angelici señaló: “(Carlos) Tevez tiene una trayectoria inmensa, tiene que seguir mejorando, pero es un jugador distinto para la selección. Con (Cristian) Pavón la idea es que se quede hasta fin de año”.

“(Mauricio) Macri está con cosas más importantes que el fútbol, no entiendo que lo insulten en la cancha”, aseveró, tras lo cual comentó: “Con (Rodolfo) D´Onofrio, no nos vemos como antes porque viene (Jorge) Brito a las reuniones, pero no estoy peleado con él”.