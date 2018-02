Daniel Angelici anunció su “retiro” de la política de Boca

El actual presidente Daniel Angelici anunció ayer su “retiro” de la política de Boca Juniors, al afirmar que “en las próximas elecciones”, a celebrarse en diciembre de 2019, acompañará “desde afuera”.

El dirigente, de 53 años, tomó la conducción del club en 2011 como sucesor de Mauricio Macri y fue reelecto cuatro años después con el 44% de los votos en un comicio con récord de participantes (26.123 socios).

Angelici, en diálogo con el programa “Boca de Selección” de Radio Cooperativa”, admitió que “la deuda” de su gestión es “ganar la Copa Libertadores”, algo que intentará saldar en la actual edición.

Boca debutará en la copa el 28 de febrero como visitante de Alianza Lima de Perú por el Grupo 8 que también integra Palmeiras de Brasil y que se completará con Junior de Colombia o Guaraní de Paraguay

Durante la presidencia de Angelici, Boca ganó tres títulos locales (2011, 2015 y 2017) y dos Copas Argentina (2012 y 2015). En la Libertadores llegó a la final en 2012 pero la perdió ante Corinthians de Brasil.

En el afán de lograr ese objetivo, Angelici reafirmó su idea de que el delantero Cristian Pavón “siga en el club hasta fin de año” para disputar todo el torneo sudamericano en caso que Boca llegue nuevamente a instancias finales.

“Tenemos un buen plantel”, confió el dirigente pese a reconocer que le faltó contratar “un (defensor) central”, que ahora intentarán conseguir en el mercado de invierno.

El presidente de Boca reconoció que no es “muy optimista” sobre la posibilidad de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le reduzca la sanción al volante uruguayo Nahitán Nandez, quien adeuda tres fechas de suspensión para partidos internacionales por protagonizar incidentes en un partido con Peñarol de Montevideo, su anterior equipo, frente a Palmeiras de Brasil el año pasado.

“Hemos hecho una presentación por Nandez, vamos a esperar por una reducción pero no soy muy optimista”, declaró.

Nandez se perderá, así, la mitad de los partidos de la ronda de grupos y ello complica el panorama del DT Guillermo Barros Schelotto porque Pablo Pérez, capitán del plantel, se recupera de una lesión muscular que todavía no garantiza su presencia para el debut ante Alianza Lima.

Angelici también se refirió al proyecto de construcción de una nueva Bombonera, algo que genera una fuerte controversia entre los fanáticos del club.

“Vamos a plantearle al socio la realidad sobre La Bombonera y será la decisión de ellos”, tranquilizó.