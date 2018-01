Sarmiento se prepara para el primer amistoso

El plantel profesional de Sarmiento ya comenzó a palpitar lo que será el primer partido amistoso de la pretemporada, con miras a llegar de la mejor forma al reinicio del Campeonato de la B Nacional.

El primer choque del año para el equipo de Iván Delfino será este domingo, a las 21, en San Luis, frente a Juventud Unida de la provincia cuyana; y el segundo amistoso se realizará el miércoles 17, a las 21, ante Estudiantes (SL), también en San Luis.

Cabe recordar que el Verde completó ayer su octavo día de trabajo, realizando un entrenamiento en doble turno que tuvo lugar en el predio Ciudad Deportiva. El plantel retomará la preparación hoy a partir de las 8.30 y en el mediodía de mañana sábado la delegación partirá rumbo a San Luis.

En relación a los refuerzos, el volante creativo "Chino" Gabriel Sanabria ya está a disposición de Delfino y ahora la dirigencia iría en busca de un delantero.

Con respecto a Sanabria, el jugador se desempeña como mediocampista ofensivo, tiene 25 años y firmó un contrato por 18 meses, con opción de compra. Además de haber pasado por Los Andes, Sanabria comenzó su carrera en la Primera "B" Metropolitana defendiendo los colores de Atlanta durante la temporada (2010-11); luego integró el equipo que logró el ascenso a la Primera "B" Nacional (2011-12). También los hizo en el Club Gutiérrez de Mendoza (torneo Argentino "B"), en Villa Dálmine (Primera "B" Metropolitana), Arsenal de Sarandí (en primera división) y finalmente en el "milrayitas" de Lomas de Zamora.



En su arribo a nuestra ciudad, Sanabria dijo: "Delfino me recibió bien, me remarcó que hay buen plantel y buen grupo y me dijo que me irá diciendo con las prácticas cómo quiere que juegue. Físicamente estoy bien, aunque vengo de un no muy buen semestre en lo futbolístico, creo que pasó más por la cabeza eso, y acá lo voy a revertir. Me gusta jugar como enganche pero hay pocos equipos que lo hacen con enganche, así que tendré que jugar por izquierda y tirarme por adentro, eso lo veremos con el entrenador".



César Vigevani es el nuevo DT de la Reserva

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, confirmó ayer a este diario que Fernando Vigevani será el nuevo director técnico de la Reserva. Entre los antecedentes, el entrenador se formó en River Plate dirigiendo las divisiones inferiores del club. Luego emigró al fútbol ecuatoriano donde pudo forjar una gran experiencia para luego formar parte de varios equipos chilenos.