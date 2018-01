Boca le presentó una nueva oferta al Milan por Gustavo Gómez

Boca le presentó una nueva oferta a Milan por el defensor paraguayo Gustavo Gómez, que consiste en un préstamo por 18 meses y con una obligación de compra de 4.000.000 de euros si juega el 60 por ciento de los partidos. El club italiano deberá responder en las próximas horas y, si no se concreta la llegada del ex zaguero central Lanús, Boca se retirará del mercado.

Gómez, de 24 años, jugó en Libertad de Paraguay (2011-2014), Lanús (2014-2016) y Milan (2016-2018). El defensor del seleccionado paraguayo, una obsesión del entrenador Guillermo Barros Schelotto, le manifestó a la dirigencia de Milan que no quiere jugar en Udinese ni en Flamengo, dos clubes que ofertaron por él.

En lo estrictamente deportivo, el plantel se entrenó por la mañana en el Hotel Sofitel de Los Cardales. El mellizo Guillermo paró dos equipos de cara al amistoso del próximo domingo frente a Godoy Cruz en Mendoza.

Barros Schelotto paró a Guillermo Sara; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Julián Chicco y Gonzalo Lamardo; Cristian Espinoza, Gabriel Guerra y Oscar Junior Benítez; Walter Bou.

Este sería (quizás con alguna variante) el equipo que visitará el próximo domingo a Godoy Cruz de Mendoza.