Gabriel Sanabria firmó el contrato y es refuerzo de Sarmiento de Junín

Gabriel Alejandro "Chino" Sanabria firmó ayer su vínculo con Sarmiento de Junín y se transformó en el primer refuerzo del plantel profesional que dirige el técnico Iván Delfino y que va a afrontar, por ahora en zona de descenso directo, la segunda parte del exigente campeonato de la Primera "B" Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Se desempeña como volante ofensivo, tiene 25 años y refrendó contrato por 18 meses, con opción de compra para la institución juninense, destacándose que previo a la firma, el "Chino" se sometió a los estudios y análisis de rigor y ya hoy estará a disposición del cuerpo técnico, para agregarse a la pretemporada del plantel sarmientista.

Además de pasar por Los Andes, Sanabria comenzó su carrera en la Primera "B" Metropolitana defendiendo los colores de Atlanta durante la temporada (2010-11); luego integró el equipo que logró el ascenso a la Primera "B" Nacional (2011-12).

Posteriormente, el "Chino" pasó a jugar en el Club Gutiérrez de Mendoza (torneo Argentino "B"), en Villa Dálmine (Primera "B" Metropolitana), Arsenal de Sarandí (en primera división) y finalmente en el "milrayitas" de Lomas de Zamora.

El zurdo que llegó al CAS, tras refrendar el contrato, dijo:

"Llegué el martes por la tarde, hoy (por ayer), entrené liviano, me presentaron al técnico y luego me hice todos los estudios. Luego firmé el contrato y ya estoy a disposición del entrenador. Con (Darío) Pérez (DT juninense) y (Luis) Lobos, quienes están como entrenadores de Los Andes, hablé cuando asumieron, no los conocía. Le van a dar prioridad a los pibes y me tocó dar un paso al costado, así que hablé con mi representante, me dijo que estaba la chance de pasar a Sarmiento y como ya conocía lo que es el Club y otros compañeros me hablaron muy bien de la entidad, no lo dudé, y acá estoy".

Sguidamente, el joven delantero expresó:

"Delfino me recibió bien, me remarcó que hay buen plantel y buen grupo y me dijo que me irá diciendo con las prácticas cómo quiere que juegue. Físicamente estoy bien, aunque vengo de un no muy buen semestre en lo futbolístico, creo que pasó más por la cabeza eso, y acá lo voy a revertir. Me gusta jugar como enganche pero hay pocos equipos que lo hacen con enganche, así que tendré que jugar por izquierda y tirarme por adento, eso lo veremos con el entrenador".

Tras expresar que "Sarmiento era candidato cuando arrancó el campeonato, se armó muy bien, pero esto no terminó todavía, acá hay muy buenos compañeros y me tocará competir con ellos para ser titular. Vine a dar lo mejor de mí, luego de un paso por Los Andes en el que no se nos daban mucho los resultados. Ahora llegué a Sarmiento, estoy agradecido al club que me abrió las puertas, que me dio la posibilidad, así que a trabajar mucho y a esperar que se reanude el campeonato para dar lo mejor de mí", cerró Gabriel Sanabria.

En cuanto al plantel profesional, Sarmiento volvió a entrenar en la víspera, continuando con la pretemporada y alistándose para los encuentros amistosos que jugará en próximos días.

Recordemos que el plantel "verde" viajará a San Luis para jugar dos partidos. Uno será el domingo, a las 21, frente a Juventud Unida de la provincia cuyana; y el segundo será el miércoles 17, a las 21, ante Estudiantes (SL).

En el marco de esta pretemporada, Delfino tuvo entre el grupo de futbolistas la baja del delantero Héctor Cuevas (Central Córdoba de Santiago del Estero). Por eso es que, además de Sanabria, la intención es contratar los servicios de un delantero, cuyas gestiones ya estarían avanzadas.