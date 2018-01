River pagó casi un millón de dólares por cada gol que Lucas Pratto hizo el año pasado

14 tantos para un goleador en un año no parecen ser una cifra rutilante. River, sin embargo, se lanzó con todo a la búsqueda del dueño de esas conquistas, Lucas Pratto, y lo pagó cerca de 11 millones de dólares, es decir casi 1 millón por cada uno de los que convirtió el ex Vélez en San Pablo en todo 2017.

El delantero se convirtió en jugador del Millonario tal y como lo quería Marcelo Gallardo desde que llegó a River en 2014 e incluso habló en los canales oficiales del club y hasta se tomó una selfie en el estadio Monumental.

El jugador, de 29 años, brindó una entrevista exclusiva al sitio oficial. A continuación, sus palabras más resonantes:



La llegada a River tras varios intentos fallidos

Por fin se dio. La otra vez, cuando se podía dar que viniera, Vélez no me quería vender en el país y encima apareció Atlético Mineiro y me tuve que ir. Lo que más me convenció es que quería que me dirija Gallardo y su cuerpo técnico y fuera en River. Es uno de los clubes más grandes del mundo y con un nivel futbolístico superlativo. Realmente estoy muy feliz y creo que es un nuevo comienzo en mi carrera, con grandes desafíos.



Su presente

Estoy muy bien. En un momento maduro, con una edad perfecta. Estos años me sirvieron para reencontrarme con mi juego de número 9. Porque en Vélez jugué de segundo delantero y en Brasil alterné en las dos posiciones, jugar en el área o retrasado. De centrodelantero tengo mayor llegada al gol, que es lo que me hace más completo.



Su imagen de River

Tiene jugadores de categoría internacional, con mucha personalidad. Acostumbrados a ganar. Y este año espero que siga por el mismo camino. Yo lo hablo con mis amigos, es un grupo muy unido. Y eso se refleja en la cancha, donde se prioriza lo colectivo por sobre lo individual. Lo que veo desde afuera es que son fuertes mentalmente y que están todos los sectores en el mismo sentido. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Espero que sigan los rendimientos altos y se den los resultados.

Sueños y desafíos

Mi sueño es ganar todo lo que juegue, pero vengo a ganar la Libertadores, que es lo más importante a nivel clubes en Sudamérica.

La Libertadores 2018

Están los mejores clubes de Argentina y Brasil, que son muy poderosos y además se están armando muy bien. Esperemos ganarla y el grupo va a trabajar muy fuerte para eso. Este es un equipo que en este tipo de torneos se agranda. Porque sabe cómo jugar los partidos mano a mano y tiene una mentalidad ganadora increíble.

La futura “sociedad” con Scocco

Siempre lo admiré desde que salió de Newell’s. Es un gran jugador, porque entiende todo y te lo hace más fácil. Espero que podamos entendernos bien. Se mueve por todo el frente de ataque, puede jugar de 9, se fabrica los espacios, es goleador y te puede asistir. Creo que con el correr de los partidos que juguemos juntos podemos andar muy bien.

Marcelo Gallardo

Es un técnico que te motiva para ser jugador de fútbol. No sólo es un ganador, sino que te obliga a ser profesional todos los días de tu vida. Y es una persona humilde que trata a todos por igual y siempre va de frente. Y lo mejor es que constantemente se está preparando para crecer, marcarte el camino y que no te quedes.