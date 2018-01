Don Sapo es el nuevo campeón del Torneo de Fútbol de Verano del Social

En la tarde de ayer, el equipo Don Sapo se consagró campeón del Torneo de Fútbol del Club Social de Junín tras vencer por 1 a 0 a Deportivo Empate que se jugaba la retención del título, ya que lo había ganado en la edición del año pasado.

Alrededor de las 18.30 se puso en marcha la gran final en la cancha de 8 ubicada a la vera de Saavedra y avenida Circunvalación.

Ambos conjuntos esperaban el error del contrario en un partido que lo iba a ganar quien marcara el primer gol.

Así fue que a los 25 minutos del primer tiempo, el conjunto integrado por los ex Sarmiento, Hernán Silva y Norberto “Tití” Mastrángelo, marcaba el primer y único tanto de la jornada desde afuera del área grande que le dio el trofeo. Un derechazo de tres dedos se clavó en el ángulo superior del arco rival.

Entre los integrantes del equipo de Don Sapo además se encuentran Gastón Rossini, Santiago Bertamoni, Rodrigo Pagella (arquero), Fernando Ojeda, Diego Fernández y Martín Navone, autor del gol.

Una tradición de verano

Con la llegada del calor y las fiestas, cada año el Club Social de Junín comienza a revolucionarse con la organización de un torneo que junta a los socios quienes conforman distintos equipos de fútbol amateur para competir en la cancha de 16 jugadores ubicada a la vera de calle Saavedra y avenida Circunvalación.

Ya con muchos años de trayectoria, se puede decir que es una tradición de verano en la cual se presentan una docena de elencos conformados por grupos de amigos de la infancia que crecieron juntos en las instalaciones de la institución.

En la actualidad hay tres zonas y vale aclarar que los árbitros que dirigen estos encuentros pertenecen a la Liga Deportiva del Oeste.

Entre las figuras que pisaron ese campo de juego, se encuentra el ex Sarmiento, Ezequiel "Pocho" Cerutti.

“Recuerdo haber jugado en contra de Ignacio Cacheiro. No nos olvidemos de Leo Tomino, eterno goleador que tiene el privilegio de jugar el torneo junto a su hijo y su padre”, dijo Alejo Rodríguez.

“Merlini y Marchi jugaron en el equipo de José Tomino. Me tocó enfrentarlos a los 17 años. Grandes recuerdos”, exclamó Juan Bautista Blanc.