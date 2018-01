Petrecca recibió al seleccionado Sub-15 de Junín

El intendente municipal Pablo Alexis Petrecca recibió en su despacho a jugadores y cuerpo técnico del seleccionado de la Liga Deportiva del Oeste de Junín que participó en el Campeonato Nacional que se llevó a cabo en Pehuajó, obteniendo en la “Ciudad de Manuelita” un meritorio segundo puesto, tras perder en la final ante el conjunto de Rosario.

El jefe comunal y los visitantes charlaron sobre cómo fue el torneo, en el cual -una vez más- Junín demostró que está entre los mejores equipos del país. Cabe destacar que el equipo de nuestra ciudad, que representó a la LDO jugó una gran fase regional lo que le permitió clasificar al Nacional que se disputó en la citada localidad bonaerense.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación comunal, profesor Daniel Pueyo indicó que “fue muy bueno esta reconocimiento por parte del intendente Petrecca y del Gobierno de Junín, en función de representarnos como ciudad. Estuvieron muy bien tanto dentro como fuera de la cancha y eso es algo que hay que destacar. A veces los jóvenes son castigados pero acá tenemos ejemplos de los buenos. El reconocimiento es más que merecido por el trabajo que hicieron durante meses”.

A su vez, el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, expresó que “Terminamos un año muy lindo en lo deportivo y en lo grupal. Los chicos hicieron un gran trabajo, como así también el cuerpo técnico. Los pibes tuvieron un gran nivel y fue un torneo muy competitivo. Es un orgullo muy grande para toda la ciudad y nos han hecho quedado muy bien. Fue muy bueno el reconocimiento del Intendente Petrecca y si hoy no tuviéramos el acompañamiento del Municipio sería muy difícil hacer lo que estamos haciendo. En nombre de la Liga, quiero agradecer el trabajo de Daniel Pueyo”.

Para finalizar, Yópolo añadió que “Fue un trabajo muy duro y no creíamos que íbamos a tener resultados tan rápidos. Pero nos encontramos con un grupo de jugadores que estaban dispuestos a soñar y a comprometerse a trabajar en equipo. Ellos mismos nos fueron exigiendo y poniendo la vara más alta. Pero también quiero destacar lo que se hizo fuera de la cancha porque cada jugador se comportó muy bien. También la idea es que se lleven algo en su mochila. Los chicos estaban contentos por que el intendente Pablo Petrecca los iba a recibir y estaban muy ansiosos. Tenían esa adrenalina y fue un halago para todos nosotros”, cerró el presidente de la entidad futbolera de calle Alberdi.

También opinaron dos de los jugadores. Agustín Bertone dijo que “estamos representando a nuestra ciudad y a pesar de tenernos confianza no pensábamos llegar tan lejos. Nos levantábamos temprano y entrenábamos mucho.

Por su parte, Alexis Ragoy sostuvo que “es una gran alegría poder representar a Junín. Hay mucha unión de grupo y eso fue fundamental. El compañerismo es lo mejor y por eso llegamos adonde llegamos”.

Recordemos que el plantel y el cuerpo técnico subcampeón nacional representando a Junín estuvo así conformado:

Edgar Yocco, Servando Gñosso y Sebastián Yocco, del Club Rivadavia de Junín; Kevin Pavia, Facundo Ferreyra, Kevin Gñosso, Salvador Di Bastiani y Julián Collado, de Rivadavia de Lincoln; Leonardo Bratsche y Tomás Palma, de Mariano Moreno; Román Carpio, de Ambos Mundos; Danilo Actis, de Independiente; Federico Cura, Manuel Galdeano, Gaspar Muñoz, Fernando Vilche, Alexis Ragoy y Tomás Ballejo, de B.A.P.; Santiago Lobosco, Alejo Andrada y Mauro Suárez, de Jorge Newbery; Joan Roldán e Ignacio Melián, de River Plate; Valentín González de Deportivo Baigorrita; Lucas Vera y Ezequiel Cialella, de Defensa Argentina; Santiago Galván y Lucas Echegaray, de Villa Belgrano; y Marcelo López, del Club Origone de Agustín Roca.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Germán Gaspar (hijo), quien trabajó junto al ayudante de campo Miguel Alegre, el preparador físico Carlos Guerriero, Diego Lanare fue el entrenador de arqueros, el asistente Luis Ocampo, el kinesiólogo José Galeano y el utilero Mauro Racero.

El delegado fue el presidente de la Liga del Oeste, Claudio Yópolo; el presidente del Departamento de Selecciones fue Fernando De Narda y el secretario, Fernando Graffigna.

La campaña de Junín fue esta:

Fase de grupos: Clorinda 1 vs. Junín 1, Rafaela 2 vs. Junín 2 y Tres Arroyos 1 vs. Junín 3.

Semifinal: Laboulaye 1 vs. Junín 1 (clasificación a la final por penales para los juninenses).

Final: Rosario 3 vs. Junín 1

Subsidio al club B.A.P.

Como anticipó “Democracia”, en un encuentro entre el intendente municipal y el presidente del Club B.A.P., Dr. Javier Pepa, en el marco de los festejos que esta entidad realizó con motivo de celebrar la obtención del campeonato “Clausura 2017” que organizó la Liga Deportiva del Oeste, el jefe comunal entregó un subsidio por $ 100.000 y el titular de la directiva comunal agradeció el permanente apoyo del Municipio a los clubes de la ciudad.

También la Cámara de Diputados de la Provincia declaró de interés legislativo el 125º aniversario de la fundación de B.A.P., por iniciativa de la legisladora juninense Laura Ricchini.

Al respecto, Petrecca manifestó que “quiero felicitar al equipo campeón por el torneo que tuvieron. También a los dirigentes y a los técnicos que están en el club. Es un club que hace muchas cosas desde lo social y para nosotros como gobierno es una alegría tener instituciones así y trabajar junto a ellas. Y más cuando son capaces y honestos”.

Además, el titular del ejecutivo dijo que “Venimos trabajando muy activamente con los clubes y haciendo un rápido recuento, este año hemos acompañado mucho a las instituciones. Con el Club B.A.P. le aportamos $ 250.000 del programa Clubes Argentinos y casi $ 100.000 en el fortalecimiento de los clubes. Y como todo buen dirigente, nos siguen pidiendo cosas para que los clubes sigan creciendo. Y por tal motivo, nos pidieron y les pudimos conseguir un nuevo subsidio por 100.000 pesos”.

Finalmente, dijo que “Aprovecho a todos a saludarlos y a desearles un mejor 2018. Que sea en paz y con unión para tirar todos para el mismo lado en beneficio de esta Argentina tan hermosa que tenemos. Felicidades para todos y gracias por el trabajo que realizan”, cerró Petrecca.

Por su parte, el presidente del Club BAP, Javier Pepa, expresó que “Esto es un paso más que damos y cuando Daniel Pueyo nos confirmó que el subsidio había salido nos pusimos muy contentos. Pudimos salir campeones y ahora esto. Tenemos el acompañamiento permanente del Gobierno de Junín a través de los diferentes programas. Es muy importante el respaldo que tenemos. Y debemos reconocer el gran trabajo que está realizando Daniel Pueyo con cada uno de los clubes ya que siempre está viendo en que nos puede acompañar. Es espectacular y diez puntos es poco”.

Para finalizar, Pepa expresó que “este subsidio será destinado a una obra que el club viene anhelando desde hace mucho tiempo como son las veredas sobre calle H. Yrigoyen. También será importante para el barrio y nos permitirá terminar la obra. Siempre pedimos pero lo hacemos por el club y quizás no lo haríamos por nosotros. Pero nos moviliza ver a los chicos en el club haciendo deportes y quiero destacar el compromiso y ejemplo de los chicos de primera. Todos los días nos levantamos pensando en qué mejorar en el club. Todas las instituciones de la ciudad trabajan para mejorar sus instalaciones. Quiero agradecer nuevamente al intendente Petrecca y su equipo por el acompañamiento”, cerró el titular de la dirigencia “ferroviaria”.