Boca arranca la pretemporada con la Libertadores como objetivo

Con dos nuevas incorporaciones y a la espera de lo que pueda surgir con el retorno de Carlos Tevez, Boca iniciará hoy de manera temprana la pretemporada 2018, en donde tiene como gran objetivo del año la disputa de la Copa Libertadores, además de la Superliga.

El actual líder del torneo local comenzará su pretemporada cuando los jugadores se reúnan con el entrenador Guillermo Barros Schelotto en el complejo Pedro Pompilio y se sometan a los estudios médicos y de rigor tras las vacaciones.

Las nuevas incorporaciones del plantel Xeneize son el delantero Ramón “Wanchope” Abila, proveniente de Huracán, y un ex San Lorenzo, Julio Buffarini.

Sin embargo, tres jugadores de Boca no se tomaron descanso para poder acelerar los procesos de recuperación, aunque dos de ellos tendrán un período más largo.

Si bien Abila se recupera de un desgarro que sufrió durante su estadía en Huracán pero estará en condiciones de ponerse a las órdenes del Mellizo, el delantero Darío Benedetto y el mediocampista Fernando Gago tienen aún mucho tiempo de recuperación.

Es que tanto Benedetto como Gago se están recuperando de dos graves lesiones de rodilla, y ambos se pusieron a las órdenes del profesor Javier Valdecantos para tratar de estar lo antes posible en las canchas.

Los regresos, de no mediar inconvenientes ni contratiempos, de Benedetto y Gago se estarían dando para mayo, casi con seguridad.



Tevez

La esperanza del presidente boquense Daniel Angelici es que Carlos Tevez vuelva a colocarse la camiseta auriazul para disputar la Copa Libertadores, algo que por el momento parece bastante complicado.

Es que el Apache se encuentra en el Shangai Shensua y desea dejar la Superliga China, pero los dirigentes del club asiático no quieren desprenderse del delantero -pese a que tuvo una muy floja temporada- debido a la fuerte inversión que hicieron a mitad de 2017 para incorporarlo.

Las gestiones de Adrián Ruocco, representante del jugador, para intentar destrabar el contrato del delantero con el club chino se mantienen, pero el futuro no parece muy alentador.

Boca quiere a Tevez para la Copa Libertadores, pero el equipo del “Mellizo” también debe afrontar la Superliga -torneo que lidera- y además enfrentará a River el 14 de marzo por la Recopa Argentina.

Pero, además de Tevez, Boca está tras los servicios de Emanuel Mas, y el ex hombre de San Lorenzo, ya adelantó que desea jugar en Boca si es que el club llega a un acuerdo con el Trabzonspor de Turquía, dueño de su pase.