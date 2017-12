Todo listo para el Nocturno 2018

El Torneo Nocturno 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste tendrá en juego la Copa "Norberto Asef", en homenaje al ex dirigente deportivo de nuestra ciudad.

El certamen arrancará el 5 de enero con la participación de los trece equipos afiliados. En primera división se jugará en dos zonas: la A estará integrada por Rivadavia de Lincoln, Villa, Defensa, Ambos Mundos y Sarmiento; y en la B jugarán Unnoba, Pinto, Rivadavia de Junín e Independiente. En este torneo clasifican los dos primeros a semifinales. La primera fecha se jugará ese viernes, donde se enfrentarán, en primera, Ambos Mundos vs. Defensa; y en sub 17, Independiente (J) vs. Sarmiento.

De cara a este nuevo torneo, en los clubes de Junín ya se produjeron algunos cambios. Entre ellos, Marcos Stella asumió en la conducción técnica de Jorge Newbery; mientras que Hugo Castro será el DT en Ambos Mundos. También en el Tricolor trabajará en las divisiones inferiores el entrenador Hugo López, tras desvincularse del "Aviador".