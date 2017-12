La Selección Sub 15 de Junín volvió a empatar y hoy se juega la clasificación

La Selección Sub-15 de fútbol de la Liga Deportiva del Oeste de Junín volvió a empatar en su segundo partido y hoy irá por la clasificación en el campeonato Nacional de la divisional, que se juega en la ciudad bonaerense de Pehuajó.

Ayer, en el Estadio Nuevo Isidro Pujol (San Martín), el equipo que conduce "El Biyu" Germán Gaspar, igualó 2 a 2 frente a Rafaela con anotaciones de Danilo Actis y Manuel Galdeano. Con este resultado, el combinado de nuestra ciudad irá hoy por una victoria que le dé la clasificación a semifinales, cuando a las 18 se enfrente a Tres Arroyos en el encuentro correspondiente al Interzonal.

Cabe remarcar que el Nacional tiene acción en dos sedes, una en Cipolletti (Río Negro) y la otra en Pehuajó (Buenos Aires). En la "Ciudad de Manuelita", se dividieron los combinados participantes en tres grupos. En la zona "A" juegan Rosario, Necochea y Tres Arroyos; en la "B" lo hacen Rafaela, Junín y Clorinda (el que queda libre de ambos grupos juega un interzonal); y en el grupo "C" compiten Pehuajó, Curuzú Cuatiá, Arrecifes y Laboulaye.

Al mismo tiempo, en el sur de nuestro país, el certamen se divide en tres grupos. En el "A" (en General Roca) juegan Mendoza, Salta y Viedma; en la zona "B" (en Neuquén), los locales, Trelew y Córdoba; y en el grupo "C" (en Cipolletti), compiten Villa María, Tucumán, San Juan y Cipolletti, clasificando a semifinales el primero de cada zona y el mejor segundo de todos los grupos.