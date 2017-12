Diego Cifarelli: "Hay jugadores que no estuvieron a la altura de las expectativas"

El tesorero del Club Sarmiento, Diego Cifarelli, habló en exclusiva con Democracia y dejó su opinión sobre los principales temas de actualidad. En referencias al plantel profesional, aseguró que no se descarta la posibilidad de rescindir algún contrato y confirmó la idea de sumar a dos refuerzos para la segunda parte del torneo de la B Nacional. También habló del regreso a las actividades del presidente Fernando Chiófalo y del conflicto desatado con el entrenador de la reserva, Patricio Hernández.

- ¿Cómo cerró el año Sarmiento desde lo financiero?

- Los números cerraron de una manera lógica si se quiere, por lo que representa Sarmiento en la categoría. Desde lo económico, el campeonato lo seguimos ganando y eso dista mucho de lo deportivo; pero bueno, cuando terminamos el campeonato de primera terminamos con un complimiento de la AFA, pudimos comprar el predio donde proyectamos el centro de entrenamiento y la verdad que este segundo semestre ha sido más duro de lo que suponíamos. Lamentablemente cuando los resultados no se dan las dificultades se extienden a otras aéreas del club.

- ¿Lo futbolístico repercutió en lo financiero?

- Claro, en Sarmiento se respira fútbol y cuando los resultados no se dan se empieza a trabar la rueda, se retrasan los pagos de la cuota social, del contrato de algunos sponsors y demás. Pero bueno, el club tiene los compromisos de pagos lógicos, que se van cumpliendo en la medida de las posibilidades. El plantel ya fue licenciado y solo estamos debiendo el mes de noviembre, deuda que vamos a estar saldando en los próximo días. Hoy por hoy estamos todos más abocados a los deportivo que lo económico.

- Desde lo deportivo está claro que no se cubrieron las expectativas.

- No, por supuesto. Antes de arrancar el torneo en varios lugares se decía que Sarmiento había armando un plantel para ascender y hoy, lamentablemente, hemos realizado una campaña bastante irregular. Es cierto que cerramos con un gran triunfo pero esto no es ni por asomo lo que esperábamos para esta fecha. Pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir readecuando los números para seguir con el equilibrio que venimos logrando.

- ¿Cómo es la situación de algunos jugadores que ganan mucho y que han jugado muy poco?

- Estamos haciendo un balance de todas las aéreas y de todos los empleados; y cuando sea el momento vamos a hablar con algunos de estos jugadores a los cuales habíamos depositado mucha confianza y que hoy no están rindiendo como lo esperábamos. Hay contratos firmados pero la idea es reunirnos con estos jugadores y ver la posibilidad de readecuar los números. Aún no lo hemos hecho pero no descartamos que lo hagamos en lo que queda del año. Está claro que hay jugadores que por una situación u otra no estuvieron a la altura de las expectativas que generan sus apellidos.

- ¿Está la posibilidad de que se rescinda algún contrato?

- La semana que viene lo vamos a evaluar, siempre hacemos un análisis del trabajo que se realiza en todos los puestos del club y, lógicamente, vamos a evaluar el rendimiento de los jugadores y de sus contratos. Seguramente hay fichas de jugadores que no rindieron como lo esperábamos y lo vamos a evaluar. Sarmiento siempre cumplió y lo único que pedimos es que los jugadores que se pongan esta camiseta cumplan como lo hacemos nosotros.

- ¿Cuándo regresa a sus actividades el presidente Fernando Chiófalo?

- El 2 de enero va a estar de regreso, poniéndose al frente nuevamente de todas las actividades que se desarrollan en el club. Con Fernando tengo una relación que va más allá del fútbol, él está mucho mejor, el 2 de enero se reincorpora y con el correr de los meses veremos cómo se va a ir sintiendo.

- ¿Qué puede decir del conflicto que se desató en torno al entrenador de la reserva, Patricio Hernández? ¿Se va?

- Él ha hecho un trabajo notable, a formado jugadores que han sido claves para el rendimiento no sólo del equipo de reserva sino también de primera división. Hay jugadores que él ha formado y que hoy son el reemplazo inmediato de jugadores de jerarquía. Y otros están siendo titulares. El contrato de él vence el 31 de diciembre y seguramente, con la reincorporación de Fernando (Chiófalo), nos vamos a estar sentando a conversar. Haremos un balance y veremos si sigue o no.

- En algunos medios Patricio Hernández habló como despidiéndose.

- No puedo decirte nada al respecto. Sí es cierto de que él siempre tuvo un gran acercamiento con Fernando (Chiófalo) y al no estar el presidente quizás Patricio se sintió un poco huérfano. Por eso veremos qué ocurre cuando nos juntemos. Más allá de que siga o no, está claro que el club tiene que seguir creciendo.

- ¿Patricio Hernández tuvo un cortocircuito con Iván Delfino?

- En los clubes pasa lo que pasa en cualquier familia. Hay encuentros y desencuentros. En los equipos de trabajo hay diferencias, siempre. Pero si existió alguna diferencia estoy seguro de que no fue nada grave. En un club de fútbol somos todos rehenes de los resultados deportivos, eso marca el clima de trabajo. Entonces creo que es un buen momento el que tenemos ahora como para parar la pelota y evaluar el trabajo que se viene realizando.

- ¿Cuáles son sus expectativas para el nuevo semestre?

- Me gustaría estar cerca de las expectativas que había generado este equipo. Quizás se puedan dar algunas incorporaciones, sabemos que el mercado es muy acotado y que quizás no podamos contratar a jugadores que marquen una gran diferencia pero la idea es intentarlo. Lo que podamos traer será en base a lo que el técnico (Iván Delfino) considera necesario.

- ¿Ya comenzó esa búsqueda?

- Estamos viendo algunos ofrecimientos, la idea es traer un jugador que genere juego y un atacante, pero bueno, por ahora no hay nada en concreto. Sabemos que son como máximo dos incorporaciones y en ese camino estamos.

- Lo que quiera agregar:

- Destacar el trabajo que han realizado los dirigentes ante la ausencia de Fernando (Chiófalo). Hemos intentado que su ausencia se note lo menos posible, así que me gustaría resaltar eso. Fernando tiene un capacidad enorme, una personalidad y una fuerza admirable; y no tengo dudas que va a quedar en la historia como el mejor presidente que tuvo el club.