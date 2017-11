Hoy cierra la fecha 12 del Clausura 2017

Con la disputa de dos partidos, esta noche cerrará la fecha 12 del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. A partir de las 21, juegan: Rivadavia de Lincoln frente a Deportivo Baigorrita, en el Estadio "Leonardo Costa" de El Linqueño (Lincoln); y Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Jorge Newbery.

Como este diario ya lo informó, antes de que cierra la fecha 12 ya quedaron confirmados los siete equipos que pasarán a la próxima instancia del certamen; ellos son Defensa Argentina, Mariano Moreno, River Plate de Junín, BAP, Rivadavia (L), Villa Belgrano e Independiente de Junín.

Con la disputa de los dos encuentros de hoy más los correspondientes a la fecha 13 quedarán determinadas las posiciones finales que indicaron los cruces de la próxima ronda.

En el grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Luego, los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.

Los partidos de la fecha 13 son los siguientes: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa. Libre: Sarmiento.

Mañana juega el Sub de Junín

El Seleccionado Sub 15 de Junín, que representa a la Liga Deportiva del Oeste, comenzará a jugar la gran final del Torneo Provincial que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a su par de Pergamino. El partido de ida se jugará mañana, a las 21, en la Cancha Provincial Pergamino.

Torneo Nocturno de Fútbol Femenino

El Torneo Nocturno de Fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste arrancará este viernes 24 y como gran novedad el certamen tendrá encuentros preliminares de equipos Sub 17. En esta oportunidad, intervendrán los clubes de Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Defensa Argentina, Ambos Mundos e Independiente de Junín. El certamen Sub 17 se jugará todos contra todos y clasifican los tres primeros; en donde el primero de la tabla pasará directo a la final y esperará al ganador del partido entre el segundo y el tercero.

En primera división se jugará en dos zonas: la A estará integrada por Rivadavia de Lincoln, Villa, Defensa, Ambos Mundos y Sarmiento; y en la B jugarán Unnoba, Pinto, Rivadavia de Junín e Independiente. En este torneo clasifican los dos primeros a semifinales. La primera fecha se jugará este viernes, donde se enfrentarán, en primera, Ambos Mundos vs. Defensa; y en sub 17, Independiente (J) vs. Sarmiento.