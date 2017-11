Racing pone a prueba el invicto de Boca

Boca, líder de la Superliga con puntaje ideal tras haberse impuesto en los ocho partidos que jugó, incluido el Superclásico, recibirá hoy al irregular Racing, que no atraviesa una buena temporada pero cuenta con futbolistas peligrosos para el arco contrario, en un clásico válido por la novena fecha.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en La Bombonera, será arbitrado por Darío Herrera y televisado por Fox Sports Premium.

El Xeneize atraviesa un momento ideal, consolidado como líder con 24 puntos y el ánimo por las nubes tras haber superado a River en Núñez por 2-1 con los goles del colombiano Edwin Cardona y el uruguayo Nahitan Nández.

Racing es la contracara, con apenas 9 puntos, eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final por Libertad de Paraguay y con un rendimiento que generó cuestionamientos al entrenador Diego Cocca, quien se mantiene en el cargo por el peso del título que ganó en 2014, uno de los dos a nivel local que conquistó el club en los últimos 50 años.

El clásico entre Boca y Racing se presume que será atractivo por las propuestas ofensivas de ambos equipos, ya que tanto Barros Schelotto como Cocca priorizan el arco de enfrente y no suelen especular.

Boca, con mayor favoritismo, asumirá un test complicado, ya que Racing tiene jugadores para estar mucho más arriba en la Superliga, y su ubicación actual no se corresponde con la riqueza del plantel que dispone.