El Rojo pegó en el momento justo y derrotó a River

River, aún herido por dos impactos durísimos, la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota como local en el Superclásico, golpes que no maquilló con su acceso a la final de la Copa Argentina, perdió 1-0 con Independiente, que apeló a varios suplentes debido a que priorizará su participación en la Copa Sudamericana y la semifinal que animará la semana próxima. Encima Nicolás Domingo cumplió con la ley del ex y conquistó el único tanto de la noche en Avellaneda.

El visitante asomaba algo mejor que el equipo de Holan, pero a los 20’ de la primera mitad se quedó con 10 jugadores. Un pelotazo largo sobre su campo fue tomado por Germán Lux afuera del área y el árbitro le mostró la roja. Salió Nicolás de la Cruz y entró Enrique Bologna.

El tiro libre de Benítez se fue por arriba del travesaño. En la etapa final, ambos tuvieron posibilidades de abrir el marcador: River con un zurdazo del “Pity” Martínez que golpeó el travesaño y Ezequiel Barcos, tras eludir a Bologna, remató afuera.

Y llegó el gol de Domingo, que no lo festejó, para poner arriba al “diablo”. River no gana en la Superliga desde hace seis fechas y su última victoria fue el 17 de setiembre.

El equipo que conduce Marcelo Gallardo atraviesa una temporada en la que insinuó mucho y concretó poco, ya que perdió en febrero la Supercopa con Lanús (la final entre el campeón del fútbol argentino y el de la Copa Argentina), cerró octubre con una histórica eliminación de la Libertadores otra vez con el “Granate”, en semifinales y después de haber estado en ventaja por 3-0 en el global de la serie.

En la próxima fecha, Independiente disputará el clásico de Avellaneda frente a Racing, mientras que River se medirá con Newell’s, de muy flojo presente en el campeonato.