Defensa empató frente al Verde y Villa le ganó a Origone en el inicio de la fecha 12

Con dos partidos, ayer comenzó a disputarse la fecha 12 del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Por la tarde, Defensa Argentina y Sarmiento empataron sin goles y, a la noche, Villa Belgrano goleó por 4 a 1 a Origone Fútbol Club.

En los encuentros que dieron inicio al capítulo doce no hubo grandes sorpresas. El puntero que tiene esta primera ronda, Defensa, igualó frente a los pibes del Verde en un partido chato, con pasajes de buen fútbol pero con un desarrollado más bien aburrido.

En cambio, en “El Bosque” estuvo la acción. Allí, en su cancha, Villa volvió a ganar y esta vez con total autoridad. Fue 4 a 1 con un doblete de Leandro Milla y otro de Francisco Gavazi. Rodrigo López convirtió el descuento para el Milán de Agustín Roca. Con la victoria, los villeros están casi adentro de la etapa final.

La fecha 12 continuará hoy con los siguientes encuentros: a las 17.30 BAP recibirá a Ambos Mundos; y a las 20.30 Mariano Moreno jugará en su estadio frente a Independiente de Junín.

Por último, el capítulo 12 se cerrará el miércoles, a las 21, con dos encuentros: Rivadavia de Lincoln frente a Deportivo Baigorrita juegan en el Estadio “Leonardo Costa” de El Linqueño (Lincoln); y Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Jorge Newbery.

La definición de la primera etapa

En esta primera etapa, a disputarse en trece fechas, accederán a la siguiente ronda los primeros siete equipos. A igual cantidad de puntos, pasará el que venció en el partido entre sí y en el caso de que hayan empatado se definirá por mayor ventaja de goles.

Luego, en el grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.

Partidos de la fecha 13: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa. Libre: Sarmiento.

Así continúa la fecha 12 del torneo de divisiones inferiores

HOY

BAP vs. A. Mundos

Predécima: 16.30

Moreno vs. Independiente (J)

Predécima: 19.30

Novena: 18.30

Séptima: 17.30

Quinta: 16.00

Villa vs. Origone

Décima: 17.00

Sexta: 18.00

Cuarta: 19.15

Defensa vs. Sarmiento

Décima: 17.00

Octava: 16.00

Sexta: 14.45

Cuarta: 13.00

MAÑANA

Defensa vs. Sarmiento

Novena: 17.45

Séptima: 16.45

Quinta: 15.30

Rivadavia (J) vs. Newbery

Predécima: 19.30

Novena: 18.30

Séptima: 17.30

Quinta: 16.00

EL MIÉRCOLES

Décima: 19.45

No presentan categorías, Origone en séptima y octava; y Deportivo Baigorrita, en séptima. En esta fecha 12 quedará libre el club River Plate de Junín.