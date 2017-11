Pablo Pérez les pidió a Pavón y Benedetto que se queden en 2018

El mediocampista y capitán de Boca, Pablo Pérez, dijo ayer que le gustaría ganar la Copa Libertadores 2018 con “Darío Benedetto y Cristian Pavón”, con lo que deslizó un pedido personal para que se queden en el club pese a que tienen grandes chances de jugar la próxima temporada en el fútbol europeo.

“Me gustaría ganar la Copa Libertadores con (Darío) Benedetto y (Cristian) Pavón y todos los chicos que están acá”, sostuvo Pérez en la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino.

“No hay dudas de que Benedetto y Pavón se quieren quedar y ganar la Libertadores. Y además disfrutar de Boca, algo que seguramente van a extrañar cuando no estén”, agregó el rosarino.

“Hay un solo camino para llegar a eso y es por el que vamos: no hay que creerse mejores que todos. Falta mucho todavía”, reflexionó a tres días del triunfo en el clásico sobre River por 2-1, en el estadio Monumental, que le permitió a Boca sumar su octava victoria en igual cantidad de partidos para liderar la Superliga con puntaje ideal.

Con respecto a la declaración de Lionel Messi y su deseo de jugar en Newell's, el mediocampista enfatizó: “Es un sentimiento que él tiene y ojalá se haga realidad como hincha de Newell´s. Si alguna vez me toca volver y está él sería ideal. Ahí cumpliría mi sueño”.

“En lo personal estoy muy tranquilo, confiado con la pelota. Pero no me siento líder futbolístico del equipo, esto es de todos. Vamos por buen camino”, sostuvo.

Pero la realidad es que después de la lesión del mediocampista Fernando Gago (ruptura de ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo de la pierna derecha), Pablo Pérez se convirtió en el conductor del equipo que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto.