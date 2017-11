Francescoli se disculpó con el arquero Germán Lux

La polémica respecto a los dichos de Enzo Francescoli sobre al arco de River, abrió el debate. Sin embargo, el propio mánager del club “millonario” puso paños fríos y aclaró sus propias declaraciones.

“Hablé con él ayer y le dije que me expresé mal yo en la nota. No fue mi intención decir las cosas que se dicen por ahí si un jugador viene al club. No hubo mala intención y le pedí disculpas”, dijo Francescoli.

Respecto a la charla, el ídolo “millonario” evitó explayarse en detalle sobre lo que habló con el arquero.

“Fue privada, le expliqué que me equivoqué, y no sirve redundar mucho en un tema que ya está aclarado”, señaló.

“Conozco lo que es el fútbol y cometí un error y pueden decir lo que quieran, pero saben como soy”, explicó para cerrar el tema Lux.

Vale señalar, el director deportivo de River había indicado que “buscamos un arquero de primera clase y no llegó”, en un repotaje con el programa Liberman en Línea por Radio Late

El momento de River no es el mejor y Francescoli lo sabe, pero más allá de eso, no tiene nada para reprochar. “Este equipo tiene un gran mérito, con un gran nivel en el fútbol internacional. Por eso no tengo nada para reprocharle”, confesó.

Por último, agregó: “Hay que bancársela, es parte del juego y está bien y no hay que darle mucha vuelta. A veces uno se sienta ante la prensa por respeto, aún sin ganas de hacerlo, pero River perdió, debe reponerse rápido y seguir porque esto es fútbol”.

Otro encargado de llevar calma fue el defensor Jonatan Maidana, quien antes de las declaraciones de Francescoli ayer, confirmó que ambos hablaron y pusieron las cosas en orden.

“Enzo reconoció su error, habló con Germán, quedó todo ahí, pudieron pulir cualquier detalle y en ese sentido ya está aclarado”.

Maidana, que está recuperado de una molestia muscular y jugará el domingo la semifinal de la Copa Argentina ante Deportivo Morón en Mendoza, agregó: “Todos somos en gran parte responsables del momento, cuando las cosas van bien y cuando no van bien también. No hay que estar encima de Germán, somos todos responsables, nadie se salva solo ni gana solo”.

“Lo que pasó, pasó, no se puede volver el tiempo atrás. Uno va a encontrar miles de errores, pero no sirve seguir mirando lo que pasó, sí lo que viene, lo que queda de acá a fin de año. Este dolor e impotencia de quedarnos sin nada lo tenemos que transformar en rebeldía para lo que resta”, añadió el defensor que se lesionó tras el partido con Boca.