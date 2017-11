Delfino: "No supimos manejar la ventaja"

El vaso medio lleno, o el vaso medio vacío... según como se mire.

Esa es la sensación que quedó entre la gente de Sarmiento al cabo del partido de ayer en San Luis entre el local, Estudiantes, y el CAS de Junín.

Es que estuvo tan cerca la victoria tras el gol de Nicolás Miracco que el empate, sobre la hora, de los puntanos dejó una sensación de desazón.

Pero el hecho de haber empatado como visitante, tras el último triunfo como local en el "Eva Perón" ante Deportivo Riestra, hace que la mini racha de dos partidos sumando, aquello de "la media inglesa" (ganar en casa y empatar afuera), permita tener esperanzas para los dirigidos por Iván Delfino, con respecto a una levantada en resultados y en nivel de juego, que tendrá que refrendar el "Verde" cuando recibe a Santamarina de Tandil.

El técnico Iván Delfino, el último en salir de los camarines, expresó con el 1 a 1 consumado: "No supimos manejar la ventaja, queríamos ganar porque están haciendo un gran esfuerzo los muchachos y es una pena como se nos escapó el triunfo. Hay que recuperarse rápido, seguir trabajando, aunque estamos ´calientes´ por el resultado final. Tuvimos buenas asociaciones en ataque, especialmente en el segundo tiempo, ya que en el primero llegamos una sola vez con riesgo".

Finalmente, sobre la posible llegada de un reemplazo del lesionado Iván Etevenaux, el coach del CAS reconoció: "Si viene alguien será para que venga a sumar, no que venga alguien que esperamos solo que llegue para ´salvarnos´. Estamos trabajando en eso", cerró el entrenador

Garnier: "Parecía que lo teníamos ganado"

Por su parte, el capitán Luis Yamil Garnier dejó el vestidor del estadio puntano muy "caliente" por el triunfo que se le escapó a Sarmiento sobre el final.

Dijo que "Tras un primer tiempo parejo, ellos trataron de venirse en el segundo, pero nuestro técnico hizo cambios ofensivos y mejoramos, mientras que el local apostó a los centros y no nos complicaban. Lástima que al final cometimos un error que no debemos cometer y nos igualaron".

Como corolario, el experimentado futbolista reconoció que "El punto por ahí sirve, pero nos vamos con la bronca de haber perdido dos. Estamos en una etapa de madurez, de mayor conocimiento, pero seguimos cometiendo errores que nos cuestan puntos importantes y más bronca porque fue sobre el final, cuando perecía que lo teníamos ya ganado".

"Merecíamos la victoria", dijo Farré

Otro jugador con "mil batallas", Guillermo Farré, consideró: "Nos vamos con bronca porque faltaba poco para terminar, era un triunfo importante en un partido abierto, y merecíamos la victoria. No tuvimos la precisión en algunos momentos, pero cuando la tuvimos hicimos el gol y parecía que nos llevábamos el triunfo, pero no lo pudimos aguantar y nos empataron sobre la hora, por ello la bronca que tenemos".

Y agregó: "Hoy (por ayer) teníamos que haber cerrado el partido, si es que queremos pelear por cosas importantes. Entendimos cómo jugar el partido pero no fuimos precisos y contundentes a la hora de cerrar las jugadas (en ataque) y no lo aguantamos para llevarnos los tres puntos que merecíamos".

Completando sus conceptos, el ex jugador de Belgrano de Córdoba dijo: "Ellos no habían creado jugadas claras en lo colectivo, sí con alguna acción individual o pelotazos. El partido fue abierto en los 90 minutos, creamos más de una situación de gol pero no las concretamos y aunque logramos la diferencia faltando poco, nos empataron cuando ya parecía que teníamos los tres puntos en el bolsillo", expuso el mediocampista oriundo de la vecina ciudad de Colón.

Sarulyte: "Un error que pagamos caro"

El zaguero central Matías Sarulyte, se expresó en cuanto a lo vivido ayer en San Luis, y dijo inicialmente a la salida de camarines: "Me sentí bien, voy mejorando en lo físico y en lo futbolístico. Esta es una cancha difícil, un juego lento propusieron y por momentos entramos en ese juego, que no nos convenía. Una lástima como se nos escapó y el punto será valioso si ganamos en nuestra cancha la próxima fecha. No tenemos que cometer errores y sobre el final lo pagamos caro".

Pellegrino: "Nos genera impotencia"

El arquero Fernando Pellegrino, quien volvió a ser titular tras la lesión (desgarro) sufrido por la Copa Argentina, comentó: "Hacía dos meses que no podía jugar, que estaba sin participar, con muchos idas y vueltas de la lesión , pero hoy (por ayer) dí un paso adelante, porque la pierna no me molestó", mientras que sobre el encuentro, dijo: "Si lo veíamos en otro contexto, el 0 a 0 o empatarlo al final nosotros, no nos iba a generar la bronca que tenemos por cómo nos empataron al final, nos genera eso mucha impotencia".

Miracco: "Era lo que esperaba"

Nicolás Miracco, el autor del gol que parecía le daba el primer triunfo como visitante a Sarmiento, expresó: "Era lo que esperaba, lo que vine a hacer y estoy feliz por el gol. Debemos seguir mejorando para lo que viene y en lo personal estoy feliz por la confianza que me dio el técnico y los compañeros. Lo importante se sumar, vinimos a buscar los tres puntos y antes que nada, el punto sirve, aunque teníamos que ganar acá, porque hicimos los méritos para lograrlo".

Méndez: "No lo pudimos sostener"

El marcador lateral derecho Maximiliano Méndez, quien se fue reemplazado en el C.A.S., dijo a la salida del vestuario: "Se nos escaparon tres puntos de oro, pero nos llevamos uno y siempre es bueno no perder y sumar como visitantes".

Consideró también: "Fue un juego bastante apático de ellos en el primer tiempo, nosotros siempre tratamos de buscar el arco de enfrente, se nos dio a lo útimo pero no lo pudimos sostener".

Cerrando sus conceptos, el "4" de Sarmiento dijo: "El campo no estaba en buen estado, no es excusa pero eso te limita en cuanto a lo que queremos hacer en cancha. Estamos en una situación compleja pero vamos saliendo, con un grupo de jugadores y de colaboradores que quiere salir de abajo, y lo estamos haciendo de a poco, eso creo".