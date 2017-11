Se le escapó al final

Sarmiento empató en San Luis frente a Estudiantes por 1 a 1, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo de la B Nacional.

A los 40 del segundo tiempo Nicolás Miracco abrió el marcador para el conjunto de nuestra ciudad y Santiago Aguirre lo igualó para el local cuando restaba solo un minuto del final. El partido se jugó en el Estadio Juan Gilberto Funes de la capital puntana y fue arbitrado por Pablo Díaz.

En la primera parte el encuentro se tornó aburrido. Es que los dos equipos no arriesgaron demasiado en su juego y por eso el peligro se mantuvo alejado de los arcos.

Para el choque frente a Estudiantes (SL), el DT de Sarmiento Iván Delfino finalmente introdujo dos modificaciones en relación a los titulares que le habían ganado a Deportivo Riestra. El defensor Matías Sarulyte por el suspendido Javier Capelli fue el cambio obligado y a último momento el entrenador se decidió por Fernando Pellegrino para que ocupe el arco en lugar de Manuel Vicentini.

El planteo de Delfino no varió mucho en relación a lo que había demostrado frente a Riestra. El DT del Verde pone sus fichas en la zona media, con una superpoblación de volantes y delanteros. Frente a Estudiantes (SL) Guillermo Farré se plantó bien de cinco con Luis Yamil Garnier a su derecha y con Nicolás Rinaldi por la izquierda. Más abiertos, casi como extremos, volvió a poner a Ignacio Cacheiro por la derecha y a Patricio Vidal por la izquierda.

En el planteo de Delfino está la idea de generar asociaciones. Al momento de defender, Farré retrocede junto a los marcadores centrales y son Garnier y Rinaldi los encargados de comenzar a ejercer la presión. Pero al momento de atacar, de generar juego, el esquema se desdobla. Cacheiro se asocia con Garnier, Rinaldi con Vidal y entre todos tratar de suministrarle acción a Nicolás Miracco.

Con esa idea el Verde tuvo algunos pasajes de buen fútbol. No obstante, en esa primera parte el equipo tuvo varias fallas defensivas, sobre todo por el lado derecho, con un Maximiliano Méndez que por momentos parecía estar en otro partido. El pibe tuvo algunas desatenciones graves, que podrían haberle costado caro al Verde y quizás por eso el DT decidió reemplazarlo en el entretiempo.

En definitiva, el local no hizo mucho más que Sarmiento y por eso el primer tiempo finalizó empatado sin goles.

La reacción del Verde llegó en el complemento

Para jugar el segundo tiempo Sarmiento se renovó. Kippes reemplazó a Méndez, la defensa se plantó más segura y el equipo fue otro. Pero el cambio más importante estuvo en la actitud.

La propuesta siguió siendo la misma. Rinaldi tratando de jugar y Garnier corriéndolas a todas. Cacheiro desbordó por su banda y Vidal tuvo las suyas. Miracco, siempre expectante.

Claro que el local también tuvo las suyas. El ingreso de Alfredo Roldán ayudó bastante para que el equipo de Omar Asad tenga un poco más volumen de juego. Pero el Verde estaba mejor.

En los primeros 20 minutos del complemento Sarmiento tuvo algunas situaciones para ponerse en ventaja. El peligro estaba cerca. Faltaba la puntería o la tranquilidad que se necesita para definir las pocas situaciones que se generan.

Sea lo que sea, al Verde se le dio allá por el minuto cuarenta. Joaquín Boghossian, que había ingresado por Cachero, peleó una jugada con los defensores, la mordió y el rebote le quedó a Miracco en el borde del área grande. Desde allí el "9" del Verde sacó un tremendo zurdazo que dejó sin chances al arquero Facundo Lupardo. Golazo de Sarmiento, festejo alocado en San Luis y en todo Junín.

El tanto fue un premio al esfuerzo y al cambio de actitud que había tenido el equipo. Pero duró poco. Porque cuando parecía que el equipo de nuestra ciudad se quedaba con su segunda victoria consecutiva en el certamen apareció Aguirre y en su segundo minuto en cancha -había ingresado a los 42 minutos del complemento- estableció la igualdad.

Mala suerte. No se pudo ganar. El Verde quizás lo merecía pero el empate no empaña el buen trabajo que hizo el equipo, sobre todo en el arranque del complemento.