Espinoza será examinado para conocer el alcance de su lesión

BOCA JUNIORS

El delantero de Boca Juniors Cristian Espinoza será examinado hoy por los médicos del club para conocer el alcance de la lesión muscular que sufrió este sábado en el superclásico amistoso ante River Plate, disputado en San Juan.

El ex futbolista de Huracán, reemplazado al comenzar el segundo tiempo por Pablo Pérez, terminó con una “molestia en el isquiotibial izquierdo”, según el parte médico oficial, que podría tratarse de un desgarro.

El plantel de Boca quedó licenciado hasta el martes próximo cuando retome las prácticas desde las 9.30 en el complejo deportivo de Casa Amarilla.

Se debe recordar que a los 41 minutos del primer tiempo del superclásico que se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan, Cristian Espinoza, el hábil delantero que se desempeña como extremo en el equipo de Guillermo Barros Schelotto y que llegó al Xeneize esta temporada, sintió un pinchazo muy fuerte en uno de sus muslos. Rápidamente, miró hacia el banco, hizo una seña y gritó que no podía más.

Guillermo inmediatamente ordenó que Pablo Pérez ingrese en lugar del ex Huracán ¿Qué sucedió? En palabras de Espinoza, “enseguida me di cuenta de que algo andaba mal, no valía la pena seguir”, dijo cuando se retiraba con la copa en la mano. “¿Si fue un desgarro? No sé qué es, supuestamente sería una distensión”. El cuerpo médico del conjunto de la Ribera ya hizo su primer diagnóstico y confía en que el jugador en unos días entrenará de manera normal debido a la distensión. No obstante, realizarán mayores estudios en Buenos Aires

Hasta el jueves no estará completo porque ese día se reincorporarán de sus seleccionados los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona más el uruguayo Nahitán Nández.

El goleador Darío Benedetto, afectado al conjunto argentino, regresará el miércoles.

Por la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Boca visitará a Lanús el domingo próximo a las 20 en La Fortaleza.