Boca se quedó con el superclásico cuyano

AMISTOSO

Boca Juniors superó ayer a River Plate por 1-0 en San Juan, en un Superclásico amistoso organizado durante el período de receso de la Superliga de fútbol argentino por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El delantero Junior Benítez, a los 25 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del encuentro.

Boca, con varios suplentes, dominó en el complemento y justificó de esa forma la victoria frente a un equipo Millonario deslucido y al que le costó mucho incomodar a la defensa rival.

Fernando Gago y el autor del tanto se destacaron en un contexto parejo y con pocas emociones, en el que una falla de Germán Lux durante una corrida del ex Lanús conformó el resultado final.

Boca y River se midieron durante la primera parte de la etapa inicial, sin lastimarse y con la pelota bastante divida en la posesión, prácticamente sin pisar las dos áreas.

El delantero uruguayo Nicolás De La Cruz, debutante en el conjunto conducido por Marcelo Gallardo, dejó pasar la única clara de los 30 minutos del primer tiempo cuando no llegó a conectar un centro aunque se mostró como el futbolista más claro de la cancha por su movilidad en el ataque.

Por su lado, el Xeneize sintió la ausencia del colombiano Edwin Cardona y de Darío Benedetto, entre otros ausentes por las convocatorias a los seleccionados para la fecha de Eliminatoria Sudamericana, y le costó mucho conseguir sociedades en el campo para poner la pelota sobre la última línea defensiva rival.

Para colmo de males, en el cierre de ese período, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto sufrieron las bajas del delantero Cristian Espinoza (tirón en el posterior izquierdo) y el defensor central Paolo Goltz (golpe en un choque).

Sin embargo, luego del descanso, se observó un trámite más dinámico porque los dos equipos se animaron un poco más y con las variantes introducidas consiguieron mayor fluidez en el mediocampo.

Y de esta manera, Junior Benítez consiguió la ventaja para Boca cuando se escapó por la banda derecha y remató livianamente sin demasiado ángulo pero el arquero Germán Lux respondió con una mala reacción y la pelota le pasó por debajo del cuerpo.

Entre tanto, River reaccionó con mucha vergüenza deportiva pero no aprovechó las dos posibilidades del ingresado Carlos Auzqui, quien falló en la primera con un cabezazo cerca del arco y luego con una habilitación en la que se tropezó y definió incómodo.