Cristian Pavón habló del video en el que aseguró ser hincha de River

El jugador de Boca, Cristian Pavón tuvo que salir al cruce de quienes lo cuestionaron por haber dicho, cuatro años atrás, que era hincha de River.

“Son cosas que pueden pasar. Lo pasado, pisado. Desde que llegué a Boca, me siento un hincha más. Le agradezco a la gente que el domingo me apoyó. Prefiero no hablar de este tema, siempre lo tomé con tranquilidad”, sostuvo el cordobés en declaraciones realizadas en ESPN.

El escándalo mediático había estallado la semana pasada, cuando se había desempolvado y exhibido un video de una entrevista realizada al delantero en 2014 -cuando todavía era jugador de Talleres-, en la que afirmaba ser hincha del equipo cordobés “y de River”.

La difusión del video poco pareció impactar en los simpatizantes de Boca, que el domingo ovacionaron a Pavón cuando se retiró de la cancha, a los 28 minutos del segundo tiempo del partido que el equipo de Guillermo Barros Schelotto le ganó 3 a 0 a Olimpo.