Sampaoli: "Estamos obligados a ganar" frente a Uruguay

El entrenador "albiceleste" se refirió al encuentro de este jueves en Montevideo y si bien no confirmó el equipo admitió que intentarán disputar un partido en donde haya "que someter, agredir y tener al equipo alejado del arco" argentino.

"El equipo no está confirmado", indicó Jorge Sampaoli, en conferencia de prensa de cara al choque frente a los "Charrúas" del próximo jueves desde las 20 (hora argentina).

El director técnico probó esta mañana una formación sin Javier Mascherano, subcapitán del equipo, entre los titulares, y con él como líbero por la tarde, para visitar el próximo jueves a Uruguay por la 15ta. fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.Durante unos trabajos tácticos matutinos, a puertas cerradas, el entrenador dio indicios del equipo que se perfila para jugar en el estadio Centenario de Montevideo el jueves desde las 20.



El mismo fue con Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Gabriel Mercado; Lautaro Acosta, Lucas Biglia, Guido Pizarro y Angel Di María; Paulo Dybala, Lionel Messi y Mauro Icardi.



Por otro lado, el entrenador admitió que no descarta a Javier Mascherano, quien se recupera de una lesión, de estar en el once titular, ya que "por el perfil del jugador es dificil que esté afuera de estos partidos".

"No está definido, pero para nada se lo va a excluir del equipo", agregó.



Por otro lado, el entrenador evitó las declaraciones sobre la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que rechazó la apelación presentada por la Federación Boliviana de Fútbol, que buscaba revertir el fallo que había dispuesto que Perú y Chile ganen 3 a 0 sus partidos ante Bolivia, por lo que Argentina continuará en zona de repechaje (en quinto lugar).



"La decisión del Tribunal no tocamos con los jugadores. No nos compete", cerró.