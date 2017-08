La primera fecha continúa hoy con otros cuatro cotejos

SUPERLIGA

La primera fecha de la flamante Superliga del fútbol argentino continuará desarrollándose hoy con la disputa de otros cuatro partidos, en la que se destaca la presentación de Independiente enfrentándose a Huracán. Este encuentro tendrá lugar desde las 20.05 y será el que cierre la jornada sabatina. El referí será Patricio Loustau.

Después de la derrota ante Atlético Tucumán por la ida de octavos de la Copa Sudamericana, el Rojo hará su presentación ante el Globo, en Avellaneda.

Para este partido, Holan tendría pensado mandar a la cancha a Jonás Gutiérrez, que haría su presentación oficial.

En el elenco visitante, el director Gustavo Alfaro no podrá contar con los futbolistas Federico Mancinelli, Pablo Álvarez, Patricio Toranzo, Mariano González y Julio Angulo, quienes durante la semana se entrenaron diferenciados del resto.

Ante los tucumanos, el entrenador no logró cubrir la falta de Emiliano Rigoni, que partió a Zenit de Rusia. Es por eso que para este debut cambiaría la formación para incluir a Jonás Gutiérrez, que aún no sumó minutos oficiales con la camiseta del Rojo.

Por otra parte los encargados de abrir la jornada de hoy serán Defensa y Justicia jugando contra Gimnasia de La Plata. El partido dará inicio a las 14.05 y el árbitro será Facundo Tello.

A las 16.15 la programación de encuentros seguirá con el que protagonizarán Colón de Santa Fe contra Rosario Central, uno de los equipos con aspiraciones a ocupar los lugares de previlegio en la compeonato. El referí designado es Juan Pablo Pompei.

En tanto que a las 18.05, Talleres de Córdoba, en su estadio, se medirá con Lanús, en un atractivo cotejo. El juez del encuentro será Mauro Vigliano.