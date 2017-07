Incógnita en Newell's: Maxi Rodríguez no se presentó a la práctica

ROSARIO

Sin su jugador estandarte, Maximiliano Rodríguez, con dos de los tres refuerzos abrochados y con el debut de Juan Manuel Llop como director técnico, el plantel de Newell's volvió al trabajo en el predio de Bella Vista.

Maxi todavía no acordó su continuidad con la dirigencia que encabeza Eduardo Bermúdez y como su vínculo caducó el 30 de junio último no se hizo presente en el entrenamiento.

En cambio el defensor Bruno Bianchi, procedente de Atlético Tucumán, y el delantero Mauro Guevgeozian, que llega de Temperley, hicieron su debut en el entrenamiento como jugadores ñulistas.

El tercer refuerzo, el uruguayo Giovani Zarfino no había llegado de Montevideo porque terminaba de cerrar con Danubio, dueño de los derechos económicos.

Para hoy se espera la presencia de Brian Sarmiento, tras su regreso desde España por razones familiares. Por ahora el futbolista tiene sólo firmado un precontrato. El plantel estuvo conformado por 33 futbolistas, entre jugadores experimentados y juveniles que serán parte del equipo que debutará el domingo por la Copa Santa Fe, ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el estadio Marcelo Bielsa.