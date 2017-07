River puso primera sin Mina, pero con Barboza y Bertolo

SE VIENE LA REVANCHA EN LA COPA

El plantel de River Plate comenzó ayer la pretemporada sin la presencia del defensor ecuatoriano Arturo Mina, pero con los regresos de Alexander Barboza y Nicolás Bertolo, de los préstamos en Defensa y Justicia y Banfield respectivamente.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo arrancó el trabajo a las 9 en el River Camp de Ezeiza, a puertas cerradas, de cara a la competencia del segundo semestre que comprenderá la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, la Copa Argentina y el torneo de Primera División.

La novedad más importante del primer día de la pretemporada, fue la ausencia del defensor ecuatoriano Arturo Mina, quien no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico pero tiene contrato vigente con el club.

“Nadie del club me dijo que me tenía que presentar”, explicó Mina desde su país natal, donde espera novedades de su futuro que en las últimas semanas estuvo ligado a Cerro Porteño, de Paraguay.

“No hablé con Cerro Porteño. No estoy dolido ni molesto, sólo quiero jugar y tener continuidad”, agregó el zaguero en declaraciones a TyC Sports.

Mina llegó a River en julio del año pasado desde Independiente del Valle a cambio de casi tres millones de dólares por el 60 por ciento del pase.

Los que sí se presentaron fueron el defensor Alexander Barboza y el mediocampista Nicolás Bertolo, quienes serán evaluados durante la pretemporada por el “Muñeco” Gallardo.

Los futbolistas se sometieron a análisis de sangre, luego realizaron ejercicios de fuerza en el gimnasio y para finalizar ingresaron al campo de juego para completar una rutina de trabajos físicos de capacidad aeróbica.

El plantel de River trabajará hasta el próximo miércoles en Ezeiza, cuando viaje a Orlando, Estados Unidos, para continuar con la pretemporada hasta el 1 de agosto.

El primer compromiso oficial de River Plate será el 8 de agosto, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay en Buenos Aires (ganó 2-0 la ida), mientras que una semana después (15 de agosto) se enfrentará con Atlas -de la Primera D- en Salta, por los 32 avos. de final de la Copa Argentina.