Con Aimar y Placente, la Selección presentó a los técnicos de las juveniles

AFA

La reestructuración del seleccionado argentino llega hasta abajo, bien al fondo. El arribo de Jorge Sampaoli vino con una fuerte renovación en todos los cuerpos técnicos. En la sub-20, se sabía, ahora trabajan Sebastián Beccacece, acompañado por Nicolás Diez, el mismo dúo que trabajó en Defensa y Justicia. Pablo Aimar asumió en la sub-17, Diego Placente lo hizo para los menores de 15 años, y Alejandro Sagesse comanda la nueva innovación de AFA: un combinado sub-13.

Por su parte, el ex River Plate Aimar, entrenador de la Sub 17 y que trabajará con Enrique Cesana, preparador físico y Carlos Desio, asistente técnico, señaló: “Tengo recuerdos hermosos en la selección, es mi casa. La prioridad será la recuperación de los valores”.

"Queremos que los jugadores jueguen y se diviertan. Y desarrollar la idea de selección de un jugador como un todo y no simplemente por lo que haga dentro de una cancha", explicó el cordobés de 37 años.