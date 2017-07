El DT Forestello no seguirá en Patronato

PRIMERA DIVISIÓN

El técnico Rubén Forestello no continuará en Patronato de Paraná, luego de consensuarlo ayer con los dirigentes de la entidad entrerriana. En una reunión que mantuvo con el presidente 'rojinegro', Miguel Hollman, el entrenador le manifestó su intención de “cambiar de aire” y alejarse de la entidad paranaense.

Luego de haber cumplido el objetivo de dejar al equipo en Primera División, el DT Forestello le puso punto final a su campaña, con un resumen de 8 triunfos, 10 empates y 12 derrotas.

Ahora, la dirigencia se abocará a la tarea de conseguir reemplazante. “Todavía no hay plan alternativo”, dijeron desde la dirigencia de la institución entrerriana.

En otro orden, el delantero Lautaro Comas firmó la extensión de su contrato por dos temporadas, pero se irá a préstamo al O'Higgins de Chile. En tanto, el marcador de punta Lautaro Geminiani tiene una propuesta para continuar su carrera en Rosario Central, que aún no formuló una oferta concreta. La entidad paranaense tasó su ficha en 600.000 dólares.