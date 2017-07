Defensa le ganó a Newbery y el Rojo de Junín empató en uno con Villa Belgrano

FÚTBOL LOCAL

Ayer se disputaron dos encuentros que marcaron el inicio de la fecha 13 (última) del Torneo Apertura 2017, que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En su casa, Defensa Argentina le ganó 3 a 1 al campeón Jorge Newbery e Independiente de Junín empató en uno contra Villa Belgrano.

En el último capítulo del certamen, el equipo campeón del Apertura visitó a Defensa y no la pasó bien. Si bien el Aviador jugó con varios futbolistas que venían siendo suplentes, los dirigidos por Julio Correas no tuvieron piedad, tuvieron un gran partido y fueron justos ganadores.

En la primera etapa, Rubén Bustamante y Gonzalo Montero pusieron el 2 a 0 para el local; y en el complemento Gastón Malnero descontó para Newbery pero Kevin Velasco, para “Defe”, puso el 3 a 1 final con el que finalizó el encuentro.

En el otro adelantado, el Rojo de Junín y Villa no se sacaron ventajas en los noventa minutos y terminaron empatando 1 a 1. Franco Bauder para el local y Guillermo Tuso para Villa fueron los goleadores de tarde.

La última fecha se completará hoy con los siguientes encuentros: siempre desde las 15.30, jugarán Rivadavia de Junín vs. Deportivo Baigorrita; Rivadavia de Lincoln vs. Origone Fútbol Club; Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; y BAP vs. River Plate. Tiene jornada libre el club Sarmiento.

Partidos para hoy del torneo de inferiores

Defensa vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Independiente vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que en inferiores no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.