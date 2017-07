Federal B: Jorge Newbery debutará de local frente a Independiente de Chivilcoy

FÚTBOL NACIONAL

El 8 de julio Jorge Newbery de Junín debutará en la edición 2017 del Torneo Federal B, recibiendo en su casa a Independiente de Chivilcoy. El equipo de nuestra ciudad integra la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a Everton (La Plata), CRIBA (La Plata), ADIP (La Plata), Bragado Club (Bragado), Independiente (Chivilcoy), El Linqueño (Lincoln), Viamonte FC (Los Toldos), Camioneros (Luján) y Club Mercedes (Mercedes).

Luego de coronarse campeón del Apertura de la Liga Deportiva del Oeste, Newbery sigue con la preparación de cara al Federal B 2017 que ya conoce su fixture, y donde el “Aviador” dirigido por Marcelo Massina debutará como local recibiendo a Independiente (Ch).

De acuerdo a lo asegurado por el mismísimo presidente de la entidad juninense, Lautaro Mazzutti, Newbery ha incorporado sólo 3 futbolistas para afrontar este certamen, aunque mantendrá toda la base del conjunto liguista que dio la vuelta olímpica en el torneo doméstico.

“La idea es realizar la mejor campaña posible y seguir creciendo desde lo institucional. No pensamos en el ascenso, pero veremos hasta dónde nos da. Trataremos de mantener la categoría”, aseguró Mazzutti.

Además del plantel que viene jugando la liga, que culmina este fin de semana, Newbery acordó el préstamo del defensor central de Rivadavia de Lincoln, Pablo Moreyra, y también cerró las llegadas de un ex CAEL, como el defensor zurdo Carlos Giménez –que vuelve a vestir la casaca de Newbery-, y del centrodelantero ex Racing de Bavio, Brian Aldas.

Además, el DT Massina y compañía pretenden la llegada de un número 5, un volante por derecha (también pueden ser dos volantes centrales) y, como algo extraordinario si los tiempos y el presupuesto lo permiten, algún delantero más para engrosar el plantel.

El fixture completo es el siguiente:

1ra. fecha

Sábado 08/07/17

- Viamonte FC vs. ADIP

- Jorge Newbery vs. Independiente (Ch)

- Everton vs. CRIBA

- Club Mercedes vs. Camioneros

- Bragado Club vs. El Linqueño

2da. fecha - 16/07/17

- Bragado Club vs. Viamonte FC

- El Linqueño vs. Club Mercedes

- Camioneros vs. Everton

- CRIBA vs. Jorge Newbery

- Independiente (Ch) vs. ADIP

3ra. fecha - 23/07/17

- Viamonte FC vs. Independiente (Ch)

- ADIP vs. CRIBA

- Jorge Newbery vs. Camioneros

- Everton vs. El Linqueño

- Club Mercedes vs. Bragado Club

4ta. fecha - 30/07/17

- Club Mercedes vs. Viamonte FC

- Bragado Club vs. Everton

- El Linqueño vs. Jorge Newbery

- Camioneros vs. ADIP

- CRIBA vs. Independiente (Ch)

5ta. fecha - 06/08/17

- Viamonte FC vs. CRIBA

- Independiente (Ch) vs. Camioneros

- ADIP vs. El Linqueño

- Jorge Newbery vs. Bragado Club

- Everton vs. Club Mercedes

6ta. fecha - 20/08/17

- Everton vs. Viamonte FC

- Club Mercedes vs. Jorge Newbery

- Bragado Club vs. ADIP

- El Linqueño vs. Independiente (Ch)

- Camioneros vs. CRIBA

7ma. fecha - 27/08/17

- Viamonte FC vs. Camioneros

- CRIBA vs. El Linqueño

- Independiente (Ch) vs. Bragado Club

- ADIP vs. Club Mercedes

- Jorge Newbery vs. Everton

8va. fecha - 03/09/17

- Jorge Newbery vs. Viamonte FC

- Everton vs. ADIP

- Club Mercedes vs. Independiente (Ch)

- Bragado Club vs. CRIBA

- El Linqueño vs. Camioneros

9na. fecha - 10/09/17

- Viamonte FC vs. El Linqueño

- Camioneros vs. Bragado Club

- CRIBA vs. Club Mercedes

- Independiente (Ch) vs. Everton

- ADIP vs. Jorge Newbery

10ma. fecha - 17/09/17

- ADIP vs. Viamonte FC

- Independiente (Ch) vs. Jorge Newbery

- CRIBA vs. Everton

- Camioneros vs. Club Mercedes

- El Linqueño vs. Bragado Club

11ra. fecha - 24/09/17

- Viamonte FC vs. Bragado Club

- Club Mercedes vs. El Linqueño

- Everton vs. Camioneros

- Jorge Newbery vs. CRIBA

- ADIP vs. Independiente (Ch)

12da. fecha - 01/10/17

- Independiente (Ch) vs. Viamonte FC

- CRIBA vs. ADIP

- Camioneros vs. Jorge Newbery

- El Linqueño vs. Everton

- Bragado Club vs. Club Mercedes

13ra. fecha - 08/10/17

- Viamonte FC vs. Club Mercedes

- Everton vs. Bragado Club

- Jorge Newbery vs. El Linqueño

- ADIP vs. Camioneros

- Independiente (Ch) vs. CRIBA

14ta. fecha - 15/10/17

- CRIBA vs. Viamonte FC

- Camioneros vs. Independiente (Ch)

- El Linqueño vs. ADIP

- Bragado Club vs. Jorge Newbery

- Club Mercedes vs. Everton

15ta. fecha - 29/10/17

- Viamonte FC vs. Everton

- Jorge Newbery vs. Club Mercedes

- ADIP vs. Bragado Club

- Independiente (Ch) vs. El Linqueño

- CRIBA vs. Camioneros

16ta. fecha - 05/11/17

- Camioneros vs. Viamonte FC

- El Linqueño vs. CRIBA

- Bragado Club vs. Independiente (Ch)

- Club Mercedes vs. ADIP

- Everton vs. Jorge Newbery

17ma. fecha - 12/11/17

- Viamonte FC vs. Jorge Newbery

- ADIP vs. Everton

- Independiente (Ch) vs. Club Mercedes

- CRIBA vs. Bragado Club

- Camioneros vs. El Linqueño

18va. fecha - 19/11/17

- El Linqueño vs. Viamonte FC

- Bragado Club vs. Camioneros

- Club Mercedes vs. CRIBA

- Everton vs. Independiente (Ch)

- J. Newbery vs. ADIP