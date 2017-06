Pinola y Lux se entrenaron con el plantel de River Plate

INCORPORACIONES

El defensor Javier Pinola y el arquero Germán Lux trabajaron este martes por primera vez en River Plate en el entrenamiento que el plantel realizó en el predio de Ezeiza, mientras el entrenador Marcelo Gallardo aguarda por una nueva incorporación, el delantero Ignacio Scocco.

Pinola, procedente de Rosario Central, y Lux, quien jugó la última temporada en La Coruña de España, se entrenaron a la par de sus nuevos compañeros en el River Camp, con trabajos físicos y tácticos dispuestos por el cuerpo técnico que encabeza el “Muñeco” Gallardo.

La mira de River está puesta en la Copa Libertadores, de cara al compromiso del martes 4 de julio, cuando visite a Guaraní de Paraguay en la ida de los octavos de final, donde Gallardo dispondría de Pinola como titular, en lugar de Lucas Martínez Quarta, quien fue suspendido de manera provisional por Conmebol, junto con el uruguayo Camilo Mayada, por resultados adversos en el control antidopaje durante la fase de grupos.

Por su parte, Lux, quien surgió de las divisiones juveniles del club, peleará el puesto con Augusto Batalla, que continúa bajo la lupa del entrenador y los hinchas a raíz de sus actuaciones.

El defensor Jonatan Maidana se entrenó de manera diferenciada para llegar a punto en lo físico ante Guaraní. Ante Aldosivi de Mar del Plata, por la 29ª fecha, el zaguero surgido en el club Los Andes sufrió una distensión grado uno en el cuádriceps derecho y llegaría con lo justo ante el equipo paraguayo.

En tanto, Gallardo aguarda por una resolución sobre la incorporación de Scocco.

Scocco, de 32 años, también es pretendido por Independiente, pero su destino estaría en River por deseo del propio jugador, quien figuró en los planes de Gallardo en las temporadas pasadas. En caso de concretarse su pase, el DT “millonario” evaluará su condición física y lo elegiría como reemplazante de Sebastián Driussi, quien fue transferido al Zenit de Rusia. En materia de incorporaciones, el mediocampista Enzo Pérez, cuyo pase pertenece a Valencia de España, prosigue como prioridad, en tanto surgió Maximiliano Rodríguez, de Newell’s Old Boys, como opción si no se concreta la operación por el ex Estudiantes La Plata.