Rodolfo D’Onofrio no se guardó nada

CRÍTICAS

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se tiró contra dirigentes de Boca, Central y Lanús, cuestionó al conductor radial “Ari” Paluch por sus dichos contra el plantel “millonario” y sostuvo que le “molesta la desorganización generalizada” del fútbol local.

“Juan Carlos Crespi se olvidó de que es dirigente, su accionar estuvo fuera de lugar”, manifestó Rodolfo D’Onofrio en declaraciones a La Red.

El dirigente de Boca se vistió con una sábana, imitando a un fantasma, en el hotel durante los festejo de los jugadores “xeneizes” en Bahía Blanca, tras consagrarse campeones. “Me resulta increíble que se pueda tener una inventiva tan grande”, agregó.

Por otro lado, se refirió a los dichos del conductor radial “Ari” Paluch, quien dijo en los festejos de Boca campeón: “El que no salta se falopeó”. En tal caso, D’Onofrio recogió el guante y sostuvo que esos dichos “son una barbaridad”.

Sobre el presidente de Lanús, el máximo dirigente de River dijo que “mintió cuando afirmó que se pidió desde nuestra institución la ampliación de los cupos” para la Copa Libertadores.

“Sus declaraciones son un disparate y se equivoca con lo que dice, eso no es verdad”, agregó.

D’Onofrio reconoció que recibió el llamado de Raúl Broglia, máximo directivo de Rosario Central, luego de que el mandatario rosarino reconociera que “a la gente que actúa mal hay que quemarla”.

“Broglia va a tener que pedir disculpas adelante de un juez con relación a sus declaraciones. No tengo nada contra Rosario Central, pero hago responsable a su presidente”, luego de que el dirigente explotara tras la salida de Javier Pinola, que es flamante jugador de River.

“Pagaremos cerca de 3 millones de dólares por su pase y nos haremos cargo de una deuda”, admitió.

Por último, el presidente del club de Núñez se refirió al caso positivo en los análisis de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, por Copa Libertadores.

“No hay coherencia entre las cosas que se dicen y las que se publican, pero la palabra ‘doping’ es muy dura. Nosotros como dirigentes explicamos toda la situación ante la Conmebol y ellos después decidirán”, cerró.