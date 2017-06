Jorge Newbery, muy cerca de dar la vuelta

FÚTBOL LOCAL

Con un partido adelantado, que jugarán Ambos Mundos versus BAP, hoy comenzará a disputarse la 12da. fecha del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste; y que en esta jornada puede tener al nuevo campeón. Es que mañana, si Jorge Newbery le gana a Rivadavia de Junín, podrá dar la vuelta olímpica.

En el marco de esta gran definición, el capítulo N° 12, anteúltimo del certamen, comenzará a disputarse hoy, a las 15.30, con el choque entre Ambos Mundos y BAP. Ambos equipos, de flojo campeonato, intentarán sumar de a tres para terminar de la mejor manera posible el torneo. El encuentro será arbitrado por Lucas Demaro.

La 12da. fecha se completará mañana con cinco partidos. En orden de importancia, el encuentro que podría definir al campeón 2017 se jugará, siempre a las 15.30, en el estadio de Jorge Newbery. Allí, el puntero recibirá a Rivadavia de Junín y si el equipo de Marcelo Messina gana, no dependerá de nadie para dar la vuelta olímpica.

Pero el Aviador con un empate también podría festejar, si es que Rivadavia de Lincoln, su seguidor inmediato, empata o pierde en su visita a Deportivo Baigorrita.

En resumen, la fecha completa para este domingo es la siguiente: a partir de las 15.30, Independiente (J) vs. Mariano Moreno, Origone FC vs. Villa Belgrano, Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín y Sarmiento vs. Defensa Argentina (Cancha de La Loba). Libre quedará River Plate (J).

Todos los resultados de la fecha anterior

El sábado pasado, por la fecha N° 11, en Lincoln, Jorge Newbery y Rivadavia de esa localidad jugaron un partidazo que terminó igualado en dos; y en nuestra ciudad, Rivadavia de Junín perdió como local 3 a 0 frente a Sarmiento; mientras que Mariano Moreno también goleó por 3 a 0 a Origone Fútbol Club. Ayer, BAP le ganó a Independiente (J) 1 a 0 y River empató en uno frente al Tricolor.

Partidos de la 12da. del fútbol de inferiores

Hoy

Ambos Mundos vs. BAP

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Independiente vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Villa

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Baigorrita vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. Defensa

(Cancha: River)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

A. Mundos vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Villa

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Rivadavia (L)

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Newbery vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Defensa

(Cancha: River)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45



En lo que respecta al certamen de inferiores, cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima. Al mismo tiempo, ya se coronaron campeones Rivadavia de Lincoln, en séptima y quinta; y Sarmiento en décima.