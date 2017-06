Independiente empató en uno con Olimpo y sigue afuera de la Copa Libertadores 2018

FÚTBOL DE PRIMERA

Primera División 1 INDEPENDIENTE 1 OLIMPO

Independiente empató ayer con Olimpo de Bahía Blanca, que no pudo salir del descenso, por 1-1, como local, y desaprovechó la posibilidad de meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores de América 2018.

El "rojo" abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo por el tanto de Lucas Albertengo, pero a los 5 de la segunda etapa el conjunto bahiense lo igualó a través del defensor Carlos Rodríguez.

En su regreso al estadio Libertadores de América luego de cuatro partidos (tres del torneo y uno de Copa Sudamericana) de visitante, el equipo dirigido por Ariel Holan desaprovechó la oportunidad de meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2018, el principal objetivo del semestre.

Con 49 puntos, Independiente igualó la línea de Newell's Old Boys, de Rosario, pero quedó en el sexto lugar ya que a pesar de tener la misma diferencia de gol (+13) convirtió menos goles que la "lepra" (35 contra 39).

Olimpo obtuvo un valioso empate fuera de casa luego de dos derrotas en fila en esa condición, pero no pudo salir de la zona de descenso ya que quedó a un punto de Arsenal.

El panorama para los dirigidos por Mario Sciaqua es complicado, ya que en la próxima jornada recibirán al líder Boca Juniors en el estadio Roberto Carminatti y en la última fecha visitarán a Aldosivi, de Mar de Plata, otro competidor directo en la lucha por la permanencia.

El empate fue justo por lo hecho por ambos, pero pareció caerle mejor a Olimpo, ya que Independiente desaprovechó una gran oportunidad de meterse en zona de Libertadores 2018.