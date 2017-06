El camino que deberá transitar Sarmiento para cumplir el sueño de la permanencia

SARMIENTO: NOTICIAS DE PRIMERA

El futuro de Sarmiento en la primera división del fútbol argentino está complicado. La obligación de ganar se ha transformado en una necesidad vital y esa presión se siente. No obstante, el equipo que conduce Fernando "Teté" Quiroz ha demostrado en los últimos dos partidos, por el torneo y la Copa Argentina, una gran mejoría que se ha expresado en victorias. Triunfos que revivieron al sueño de la lograr la permanencia.

En las tres fechas que restan para finalizar el torneo, el Verde tiene un camino durísimo. Sarmiento hoy está último y tiene un promedio de 0.986. El mejor escenario posible es que saque los 9 puntos que le quedan. Aun así, sería un milagro.

Si saca los 9 puntos, su promedio quedaría al final del campeonato en 1,066. Y para superar a sus rivales directos en la lucha por el descenso, debería pasar lo siguiente: Atlético Rafaela tendría que hacer en las próximas tres fechas 7 puntos o menos; y Quilmes tendría que hacer 6 puntos o menos.

Pero, por otro lado, Temperley y Huracán son los otros dos equipos que siguen en la tabla de los promedios y ambos dividen igual que Sarmiento. Temperley le lleva a Sarmiento 7 puntos y Huracán, 8. Es decir que, siempre partiendo de la base muy difícil de que Sarmiento gane todos los partidos que le quedan, tienen que sacar solo 1 punto Temperley y 0 puntos Huracán. Si Temperley saca 2 y Huracán 1 (y Sarmiento los 9), empatan.

Y, por último, si Olimpo saca 1 punto más, ya no hay posibilidad de alcanzarlo. El resto: Arsenal, Aldosivi y Patronato ya son inalcanzables para Sarmiento, por más que saque todos los puntos y estos tres equipos no sumen.

En definitiva, el panorama es complicado. Pero habiendo al menos una posibilidad, la esperanza de lograr el milagro se mantiene viva en todo el mundo Sarmiento.

El pase de ronda en la Copa Argentina, una motivación extra

No caben dudas que la victoria de Sarmiento frente a Brown de Adrogué, el miércoles pasado, por los 32avos de final de la Copa Argentina, generó una motivación extra. Si bien en la previa el equipo de Quiroz era el candidato, en el certamen se habían producido algunas sorpresas, en donde los equipos de la B Nacional, inclusive categorías menores, habían derrotado a los de primera.

En lo que respecta al futuro del Verde en la Copa Argentina, el próximo rival, por 16avos de final, será Sacachispas, equipo que ayer logró el ascenso a la B Metropolitana tras empatar 2 a 2 ante Doc Sud.

Volviendo al torneo de primera, en la recta final la AFA ya confirmó los días en los que se jugarán las fechas 28 y 29; y el equipo de nuestra ciudad visitará el sábado 17 a Vélez Sarsfield; y el jueves 22 recibirá a Patronato.

Para este tramo final del torneo, está claro que Sarmiento necesita ganar sí o sí. Esa presión no es una exageración ya que un empate o una derrota podrían dejar al conjunto de nuestra ciudad en la cuerda floja del descenso.

En definitiva, el próximo objetivo será ganarle a Vélez, en Liniers. De cara a esta meta inmediata, el plantel volverá a entrenarse el próximo lunes.

La AFA confirmó los días para las próximas dos fechas del torneo

La AFA informó durante la semana que los partidos del campeonato de primera división para la fecha 28 se disputarán entre el 15 y 18 de junio; y los de la 29 se jugarán del 20 al 22. El líder Boca jugará sábado y miércoles visitando a Aldosivi y Olimpo, mientras que su escolta, River Plate, recibirá a Racing el domingo y a los marplatenses el mismo día que los 'xeneizes'.

En tanto desde el viernes 23 al lunes 26 se cumplirá la fecha 30 que dará final al certamen, aunque todavía no están determinados los horarios de las últimas tres jornadas del torneo. A continuación, los detalles:

Fecha 28: Jueves 15 de junio: Colon - San Lorenzo; Viernes 16 de junio: Huracán - Unión , San Martin de San Juan - Temperley, Talleres - Gimnasia y Esgrima, y Bánfield - Rosario Central; Sábado 17 de junio: Aldosivi - Boca Júniors, Independiente - Olimpo, Arsenal - Godoy-Cruz, Atletico Rafaela - Quilmes, Defensa y Justicia - Atlético Tucumán, y Vélez Sársfield - Sarmiento; Domingo 18 de junio: Newell's Old Boys - Lanús, Estudiantes - Belgrano, Patronato - Tigre, y River Plate - Racing Club.

Fecha 29: Martes 20 de junio: San Lorenzo - Banfield, Rosario Central - Talleres, y Gimnasia y Esgrima - San Martín; Miércoles 21 de junio: River - Aldosivi, Racing - Colón, Temperley - Defensa y Justicia, Quilmes - Arsenal, Unión - Independiente, y Olimpo – Boca Juniors. Jueves 22 de junio: Atlético Tucumán - Vélez, Sarmiento - Patronato, Tigre - Atlético de Rafaela, Godoy Cruz - Estudiantes, Belgrano - Newell's, y Lanús - Huracán.