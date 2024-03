A los 58 años, Mike Tyson volverá al ring

El excampeón de peso pesado Mike Tyson se enfrentará al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul, en un combate que será transmitido por Netflix el 20 de julio en el Estadio AT&T de Arlington (Texas), informaron los promotores de la velada.

Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos, dijo que sería divertido enfrentarse a Paul, que tiene 27 años y un récord de una derrota y nueve ganadas, con seis nocauts.

"Iron Mike", que tiene un récord de seis reveses y 5 triunfos (con 44 nocauts), espera sacudirse el óxido, ya que tendrá 58 años cuando se lleve a cabo el combate, en el recinto sede de los Dallas Cowboys de la NFL con capacidad para 80.000 espectadores.

"Tengo muchas ganas de subirme al ring con Jake Paul. Ha crecido mucho como boxeador a lo largo de los años, así que será muy divertido ver lo que la voluntad y ambición de un ´chico´ pueden hacer con la experiencia y la aptitud de un GOAT (mejor de todos los tiempos)", señaló. Agregó que "Es el cierre de un ciclo que será más que emocionante de ver, ya que lo inicié en su viaje de boxeo en el undercard de mi pelea con Roy Jones y ahora planeo acabar con él", indicó Tyson.

Paul estuvo en la cartelera de 2020 cuando Tyson y Jones pelearon en un combate de exhibición que finalizó con un empate. "Es una locura pensar que en mi segunda pelea profesional me hice viral por noquear a Nate Robinson en el undercard de Mike Tyson. Ahora, a menos de cuatro años, me enfrento a Tyson para ver si tengo lo que hay que tener para derrotar a uno de los boxeadores más famosos y a uno de los mayores íconos del boxeo", completó Paul.

Luchador de MMA no podrá combatir más

Horas de desesperación está viviendo Fernando “El Pitbull” Martínez, luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), quien estuvo a punto de irse a vivir a Miami junto a su familia, porque había conseguido un contrato profesional.

En enero, pese a que la VISA ya estaba aprobada desde Estados Unidos, la persona que lo atendió en la embajada en la Argentina se la rechazó y las posibilidades de migrar quedaron truncas.

El deportista y su esposa, Sol Murrone, quien está embarazada de nueve meses, habían gastado todos sus ahorros para comenzar su nueva vida en el país norteamericano.

Dado que ya estaban por irse del país, Fernando le dio de baja a su obra social. “El fue a entrenar con sus hijos, de 21 y 17 años. Cuando salió, le empezó a doler el pecho y empezó a sudar frío, pero le duró dos-tres minutos y se le pasó. Cuando llegó a casa le digo ‘vamos al médico’ y me dice ‘no, no, seguramente que entrenando hice algún mal esfuerzo y me quedó doliendo el pecho’. Yo no me quedé tranquila, pero le dije ‘si se te pasó, no creo que sea algo malo. De última, mañana a la mañana, a primera hora, vamos a un hospital y que te vean’”, reconstruyó Sol.

En esa línea, siguió contando cómo sucedió lo peor: “Se duchó, comimos algo, y de repente quedó sentado en la silla, le agarró un dolor en el pecho horrible. No se podía mantener parado. Estaba doblado como una bolita en la silla, porque no podía ni moverse", ya que había sufrido un infarto, quedando internado.

Se está recuperando, pero no podrá volver a combatir y por ello, la familia de Fernando inició una colecta en la que se puede colaborar por Mercado Pago. Deben depositarla en el alias Solmurrone, a nombre de Sol Micaela Murrone. Además, en el Instagram del luchador @pitbull_fernando_, se organizan rifas para recaudar dinero.