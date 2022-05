“Acocho Viajeros”: los Youtubers de Bragado que sueñan con recorrer la Argentina en moto

Cinthia y Juan son pareja desde hace 13 años. Ambos oriundos de la ciudad de Bragado, se conocieron cuando ella comenzó a trabajar en una peluquería y él fue a cortarse el pelo. El flechazo fue instantáneo y enseguida empezaron una relación. Los dos tenían moto y compartían el gusto por la aventura. Ya de novios, comenzaron a asistir a distintos encuentros de motocicletas en ciudades cercanas y luego, en el verano del 2013, se animaron a realizar sus primeras vacaciones en moto. “Ese año, los 15 días que teníamos de vacaciones de nuestro trabajo, nos propusimos ir a Córdoba en moto y recorrer. Fue el viaje que marcó un antes y un después en nosotros”, relató Cinthia y Juan agregó que “ese viaje hizo que apareciera el bichito de la curiosidad. Éramos totalmente inexpertos en materia de viajes, desde la indumentaria hasta andar con la moto en la ruta. Obviamente, siempre fuimos respetuosos, pero del mundo motoviajero estábamos totalmente lejos”.

En ese sentido, Cinthia contó que en sus primeros viajes llevaba muchísima ropa y que una vez, “me llevé tacos, cosa que no usé nunca porque recorríamos todo el día y a la noche estábamos muy cansados” y aseguró que “hoy llevo mi ropa en un bolsito de 30 por 20 centímetros más o menos”. Y Juan comentó que “lo más lindo de viajar, más allá de los paisajes y lo que uno pueda conocer, es la emoción de poder llegar al lugar en el vehículo que uno tiene”. Y aseguró que “hoy en día es una moto que no está pensada para viajar, sino que está creada y diseñada para ir a comprar el pan y hacer los mandados”.

Los “Acocho Viajeros”, como son denominados en sus redes sociales, recorren el país en una Yamaha IBR 125 CC disfrazada y equipada para viajar, y que obviamente ha sufrido modificaciones a través de los 10 años que llevan viajando. “Te crea una emoción muy fuerte llegar. Muchas veces se nos han caído las lágrimas”, confesó Cinthia y resaltó que “algo muy lindo son las personas que uno va conociendo a través de los kilómetros, porque pasan de ser conocidos a amigos y después a familia. Personas que volvés a cruzar años tras años porque la ruta siempre nos vuelve a juntar”.

En cuanto a la denominación del nombre “Acocho Viajeros”, Cinthia confesó que “en realidad es algo afectuoso. Mi forma siempre es espontánea, entonces en vez de decirle mi amor o mi vida a Juan, le empecé a decir “acocho” y nos quedó”. Y contó que “después a la familia y a los amigos se les empezó a pegar y cuando compramos el primer auto nos dijeron que le teníamos que poner “el acochomóvil” y era genial. Así era todo: la acochoperra, la acochocomida, todo pegaba. Y cuando tuvimos que ponerle un nombre al canal elegimos “Acocho Viajeros”.

“Es increíble porque hoy la misma gente que nos sigue, se autodenomina “acochoseguidores”, y nos piden acochoabrazos. Se sienten muy identificados porque nuestro contenido es bastante diferente a lo que hay en las redes, porque nos mostramos tal cual somos y no filtramos nada”, afirmó Juan. Y manifestó que “mostramos tanto lo bueno y como lo malo del viaje. Todo lo que nos puede pasar como pareja. Eso les llama la atención, lo hace más real”.

Su popularidad en las redes sociales

Juan ya contaba con un canal de YouTube donde subía contenido propio, pero no específico de motos. Hasta que en el año 2019 decidieron ir a Perú en moto con un amigo y documentaron todo el viaje como un recuerdo personal. Pero la gente comenzó a mirar el canal, activaron las otras redes y empezaron a sumar seguidores. El contenido ya era diferente. “Empezamos a ver que en cada capítulo que hacíamos la gente interactuaba más, subían los suscriptores y los comentarios”, explicó Juan y aseguró que “a partir de ese viaje, mucha gente se dio cuenta que no se necesitan grandes vehículos para poder viajar, conocer y disfrutar. Está bueno generar esa motivación y mostrar que no se necesitan grandes sumas de dinero” y Cinthia agregó “somos personas que tenemos nuestro trabajo y viajamos cuando tenemos un tiempito libre, no vivimos del canal ni de las redes sociales”.

Hoy Cinthia tiene su propia peluquería y Juan se dedica a generar contenidos para las redes sociales. “Todo el crecimiento de las redes es mérito de Juan, él es muy autodidacta y aprendió un montón”, relató orgullosa Cinthia.

Los Acocho comenzaron filmándose con un simple celular, pero con el tiempo se fueron equipando y hoy están súper avanzados.

“Ahora grabamos con dos GoPro, una en el casco y una en la mano, y después tenemos un Drone. Hace poquito pudimos adquirir una Notebook para poder editar. Estoy aprendiendo de a poco”, contó Juan.

Los destinos elegidos para viajar en moto

La pareja aseguró que “la planificación es un problemón, porque hay destinos que vamos viendo y los guardamos porque nos gustaría estar en ese lugar. Pero luego vemos, es muy difícil planear porque es muy grande Argentina y tiene muchos recovecos muy lindos”. Además, manifestaron que tienen que ver con cuántos días disponen para emprender el viaje y de cuánto dinero pueden juntar. “Tenemos algo particular, que es que nos gusta meternos en lugares donde se complica entrar. Inevitablemente son los lugares que más nos llama la atención. Donde la moto no llega, ahí vamos”, aseguró Juan.

En ese sentido, Cinthia contó que desde que trabajan de manera independiente “nos proponemos viajar cada tres o cuatro meses.

Porque si no, nos agarra una desesperación terrible. Esto ha crecido tanto, que cada vez que uno vuelve se hace cada vez más fuerte”. Y agregó que “el gran zarpazo fue Perú, cuando volvimos fue una depresión terrible”. Además, confirmó que “tengo propuestas para trabajar en distintas peluquerías. Nuestros seguidores nos dicen que tienen espacio para quedarnos un tiempo y trabajar. Eso también está en nuestra mente”. En ese sentido, Juan aseguró que “su gran proyecto es recorrer la Argentina en moto, salir sin fecha de regreso y pasar la barrera del confort”.