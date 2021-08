Ganaron Fabricio Bea, Matías Rueda y Gonzalo Coria

Los protagonistas centrales de “Mónaco: el principado del boxeo”, velada organizada por la promotora juninense "Arano Box", resolvieron favorablemente sus peleas en el hotel "Mónaco" de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.

La programación que completó los eventos previstos allí para el invierno 2021, se vio jerarquizada con la presencia del excampeón mundial Lucas Martín “La Máquina” Matthysse.

En la batalla de fondo, el invicto pegador de Villa Mercedes, Fabricio “el Turbo” Bea (un empate y 17 triunfos, con 16 nocauts), pesando 60,900 se impuso por puntos en decisión unánime a Diego “El Matador” Chaves (60,100).

El entrerriano ahora acredita, para sí, el haber cortado la racha de victorias por la vía rápida de su vencedor y desmejoró su palmarés a 15 éxitos (cinco antes de lo pactado), cuatro empates y 19 reveses.

A pesar de la superioridad mostrada durante los seis rounds, Bea sintió el prolongado parate y el hecho de combatir en ligero, una categoría que no le es natural. Las tarjetas que le otorgaron el triunfo al entrenado por Lucas Villegas fueron las siguientes:

Jorge González 60 a 53,5; Mauricio García Arese 60 a 53,5 y Enrique Ferrero 60 a 53, todas en favor del puntano.

Previamente, Gonzalo “el Mago” Coria (cuatro perdidas y 18 ganadas, 7 por KO, pesando 72,300) redondeó una noche de elevado caudal técnico con efectividad y contundencia ante su gente.

Derrotó por nocaut en el séptimo asalto a Marcelo “El Loco” Bzowksi (71,900 kilos), quien ahora quedó con once éxitos, 15 perdidas y tres empates.

Por su parte, el que alimentó su espectacular récord de victorias por la vía rápida fue el pegador tandilense Matías “La Cobrita” Rueda (59,200), al noquear en el cuarto asalto a su rival.

El bonaerense, cuyo récord trepó a 36 triunfos (32 por la vía del nocaut) y una sola derrota, definió el pleito en el cuarto asalto, con dos poderosos golpes de mano izquierda, sucesivos a la zona hepática de Martín “el Hombre Sorpresa” Rocha (58,700 kilos).

Con ello definió el combate, dejando a su contendor con una foja de ocho traspiés y cinco triunfos, uno por nocaut.



Otros resultados

En otra de las peleas, Gastón “Tonga” Ayala (3-0-1, 1 KO – 72,000 y de Villa Carlos Paz) venció por puntos en fallo unánime tras cuatro asaltos a Samuel “el Diamante” López (72,100 – 0-1-0, 0 KO, de Lules).

Los jueces fallaron así: Jorge González 40 a 37; Mauricio García Arese 39,5 a 37 y Enrique Ferrero 39 a 37, todas para Ayala, en pelea que arbitró Carlos Pedernera.

Axel Peralta (5-2-0, 2 KO – 60,800, de Villa Carlos Paz) derrotó por punto en fallo unánime, luego de seis capítulos al santafecino Roberto “el Chino” Monzón (4-6-0, 1 KO, 61,500 kilos).

Las tarjetas marcaron: Jorge González 58,5 a 54,5; Argentino García 58,5 a 54 y Enrique Ferrero 58,5 a 54, todas para Peralta.

La tandilense Daniela “la Pumita” Molina (2-6-3, pesó 50,500) dejó sin invicto a la peleadora de General Pinto, Naiara Tatiana “la Gauchita” Pacheco (51,300), quien ahora tiene un triunfo, un empate y un revés.

Jorge González 39,5 a 38; Argentino García 39 a 37 y Enrique Ferrero 40 a 37 vieron ganar a la de Tandil, en pleito que arbitró Víctor Correa.

Finalmente, el invicto mendocino Alexis Alaníz (66,600) logró su tercer triunfo (tiene además un empate), noqueó en el segundo round a Claudio “El Potro” González (64,300), de San José de Feliciano (Entre Ríos) y quien perdió su tercera pelea consecutiva al escuchar el "out" del árbitro Víctor Correa.