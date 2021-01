Rodrigo "La Hiena" Barrios confía en noquear a Jonathan Barrios en la velada de Arano Box

El excampeón mundial Jorge Rodrigo Barrios tiene pactada una pelea para el sábado 20 de febrero en Villa Carlos Paz, en la pelea central de la velada que organizará la promotora juninense Arano Box.

En la ciudad serrana, "La Hiena" enfrentará al también excampeón mundial Jonathan Víctor Barros, experimentado peleador de Mendoza, en duelo que fue pactado en la divisional ligero.

"Estoy entrenando, metiéndole duro. Pero nunca dejé de entrenar en realidad, siempre entreno", dijo el de Tigre, quien tiene un récord profesional de 53 peleas ganadas (36 por fuera de combate), 4 perdidas y un empate.

Su objetivo es ganarle al puntano. "Es una gran oportunidad poder pelear con Jonathan Barros. Sé que lo voy a noquear, porque me estoy preparando para eso", manifestó al ser entrevistado por el periodista Santiago Dieser, agregando luego:

"¿Cómo no voy a estar confiado? Si este es mi momento. Esto es lo que busqué y esperé durante tanto tiempo, tantos años. Años que estuve parado y pensando en este momento, así que no lo voy a dejar pasar", explica inmediatamente, justificando su promesa de poner en la lona a Barrios, quien fue monarca pluma de la AMB entre 2010 y 2011.

Luis "Cuty" Barrera estará en su rincón

"La Hiena", de 44 años, viajará a Córdoba el 18 de febrero con su entrenador Eduardo "Cirujano" Morales, mientras que allá lo esperará Luis Dionisio "Cuty" Barrera para asistirlo en su rincón:

"Tengo una esquina de lujo, de superlujo. Aparte, físicamente estoy impecable, como en cada pelea que he subido, pero creo que ahora más todavía. Estoy motivado y muy feliz. No tengo dudas de que voy a ser muy feliz ese día. De peso vengo bárbaro. La pelea con Barrios es en 135 libras y ya estoy cerca del peso".

"En las dos últimas que hice marqué 62,500 kilos, entonces me dije que tenía que bajar. Además el boxeo me pide el sacrificio, es algo natural. Cuando uno busca algo, tiene que pasar", disparó.

A los 44 años, Barrios sigue peleando en categoría ligero, al igual que lo hacía en 2009, algo posible gracias a su disciplina en el gimnasio. "Tuve solo una vez un inconveniente con el peso, en la pelea con Joan Guzmán (perdió por puntos en 2006). Tuve otros problemas que me llevaron a eso. Era muy impulsivo en ese momento y eso me costó hacer el peso y perder el título como lo perdí. Fue una vergüenza tremenda, pero son cosas que me pasaron y que no volverán a suceder: de los errores se aprende", relató.

Al igual que casi la totalidad de los boxeadores profesionales en plena pandemia, el excampeón mundial superpluma de la OMB debió buscar variantes para poder entrenarse, en tiempos de Covid-19 y de aislamiento obligatorio.

"Me armé en mi casa un gimnasio. Érica Farías me prestó un ring. Fue saliendo, porque tenía un lugar en mi casa que estaba ocupado por cosas que fui reubicando y me quedó un cuarto en el que colgué una bolsa, un puching y así boxeo. Recién a los cinco meses de la pandemia pude correr, se alargó mucho. Lo que es sparring me arreglé con mi hijo y mi sobrino, que son boxeadores. Ahora cambió, ya empezamos a hacer sparring los sábados, nos juntamos cuatro o cinco a entrenar para tomar ritmo", agregó el deportista nacido en Tigre.

Guanteó con el juninense Nicolás "El Titán" de León

Sobre sus entrenamientos, agregó luego "La Hiena":

"Me levanto a las cinco y media y a las seis ya estoy en la pista. Tengo el ring en mi casa, el gimnasio en mi casa, ¿qué más le podría pedir a Dios? Estoy muy contento. Con decirte que entreno tanto que no puedo ni ir a tirarme a la pileta. El boxeo me demanda entrenamiento-descanso-entrenamiento-descanso y así lo hago. Hago tres turnos y además hago musculación y trabajo la velocidad. Y también descanso el cuerpo".

Debe destacarse que esta semana entrenó e hizo guantes con Barrias, en el Tigre, el ascendente peleador juninense Nicolás "El Titán" de León, quien va a combatir por el título argentino, el 26 de febrero ante el campeón, José "Chinito" Acevedo, seguramente en Buenos Aires.

Actualmente, Barrios se encarga desde hace un tiempo de enseñar boxeo y, tal parece, ese camino será uno de los que tome cuando decida no seguir peleando. "Estaba dando clases, pero las suspendí un mes para poder prepararme. Me gusta, me encanta enseñar boxeo", remata el tigrense, sabiendo ya que su destino lo llevará siempre a los ensogados.

Su trayectoria como profesional lleva cinco lustros y sobre este presente, reconoció: "Aprendí a disfrutar del momento. Estoy disfrutando de cada entrenamiento. De los cansancios físicos, de las molestias, de todo. Dejame todavía acá y disfrutar de esto, poder vivirlo y cumplirlo. Lo más importante es el choque con Barrios, un gran peleador, un excampeón mundial. Cuando le gane va a ser mi gran oportunidad, así que voy a dejar la vida, como la dejé siempre en el ring".

Tanto "La Hiena" como Jonathan Barrios no pelean desde septiembre del 2019, por lo que arrancarán en igualdad de condiciones, en cuanto al ritmo con el que llegarán a su duelo. Al respecto, Rodrigo dijo:

"Sí, pero igual el boxeo siempre está. Cuando vos te entrenás y te entrenás y te entrenás, las cosas te salen. Solamente que hay que entrenar mucho y practicar. Entonces yo trabajo mucho. Ahora estamos en la parte técnica con el ´Cirujano Morales´, él viene desde Santiago del Estero. Y estamos trabajando para ganar bien y contundente el 20 de febrero".

Amplió conceptos, señalando:

"El boxeo para mí es muy especial, está por sobre todas las cosas. Invierto todo lo que tengo en el boxeo. No es barato comer sano en la Argentina, nada es barato. No es sacrificado porque estoy muy feliz de hacerlo, obviamente lo he hecho siempre. Ahora tengo que ganar para poder invertir. Yo me pago todo y me entreno. Eso hace que el boxeo sea mi prioridad y tal vez descuido otras cosas, pero no me importa porque tengo tiempo de hacer lo otro. Esto es ahora y ya. Voy día a día, estoy disfrutando del trabajo de hoy".

Sus peleas en el exterior

En cuanto al futuro, el peleador de Tigre destacó que no va a colgar aún los guantes, expresando:

"El retiro no va a suceder todavía. Estoy muy bien, estoy entero, por sobre todas las cosas estoy sano. Estoy bien. Estoy todo el tiempo en busca del equilibrio espiritual y emocional principalmente, que es el equilibrio más peligroso".

Por otra parte, al ser entrevistado por Dieser, del sitio "Pugilismo.com", el tigrense señaló:

"No me ha salido la posibilidad de pelear afuera. Pero en verdad todavía no le gané a nadie acá adentro, ¿para qué me voy a ir afuera? Si todavía no le gané a nadie", reconoció quien supo protagonizar grandes batallas en el exterior, peleando contra campeones de la talla del brasileño Acelino "Popo" Freitas, Joan Guzmán o "Rocky" Juárez, todas ellas en los Estados Unidos.