“Nunca pensé llegar a tanto, solo quería tener para comer y ser campeón mundial”

Lucas Matthysse supo ser uno de los máximos exponentes del boxeo argentino, con años de grandes batallas en Estados Unidos, en la meca de la disciplina, además de haberse consagrado campeón mundial.

Sin embargo, "La Máquina" se retiró hace más de un año y medio, y hoy disfruta luego de mucho tiempo de sacrificio brindado al deporte.

“Yo quería ser campeón del mundo, tener mi casa y tener para comer, nada más. No pensaba en tener a Óscar de la Hoya como promotor y conocer a los grandes campeones”, contó el excampeón mundial en el programa de radio Round 13, por FM Tribunales.

En ese sentido destacó que como boxeador “nunca pensé en llegar a tanto y hacer tantas peleas grandes, la gente se juntaba a ver todas mis peleas, eso es muy bueno”.

Sin embargo "La Máquina", cada vez que puede, pasa por el gimnasio para no perder la costumbre y mantenerse en ritmo de entrenamiento.

“Hay días que quiero estar metido en el gimnasio, se me hizo difícil alejarme un poco del boxeo, así que de vez en cuando voy a sacarme las ganas”, contó, y aseguró que “el boxeo es todo en mi vida, gracias al boxeo tengo lo que tengo, viví y pasé muchas cosas lindas”, reconoció el campeón que vivió durante muchos años en Junín.

La pelea con Pacquiao

Lucas Matthysse realizó la defensa del título wélter AMB, y perdió sin atenuantes ante el ídolo filipino, y fue autocrítico: “Los primeros meses después de la pelea me dolieron mucho porque no hice una mierda, me lo reproché mucho y lo sigo haciendo”.

Matthysse está seguro de que pudo haber sido más competitivo, pero esa noche el mejor fue otro. “Sé que pude haber hecho otra cosa, pero no sé lo que me pasó, no fue mi día”, lamentó.

A pesar de la derrota, le bajó el dramatismo a la situación, porque son “cosas que pasan”, pero “la experiencia de viajar al otro lado del mundo y conocer otra cultura fue muy buena”.

“Fue una experiencia muy linda estar frente a un grande, una leyenda del boxeo. Estaba muy ilusionado, me había entrenado mucho, pero no salieron las cosas”, cerró.

El boxeo argentino

Hace algunos años el boxeo argentino tenía a Matthysse, El Chino Maidana y Maravilla Martínez estelarizando muchas funciones en Estados Unidos. Sin embargo, hoy la realidad es otra, y la actividad está en una etapa de transición. “Cuando Maravilla, El Chino y yo estuvimos ahí fue una experiencia muy linda de levantar al boxeo argentino y compartir con ellos, estar en el primer nivel y hacer grandes peleas”, recordó.

Sin embargo en el plano local no mira demasiadas peleas, porque considera que no hay buenas competencias.

“De boxeo veo poco y nada, me pongo a mirar cuando hay buenas peleas o cuando me acuerdo. No soy mucho de seguir. La verdad que en el boxeo argentino no hay buenas peleas y es una lástima”, reconoció.