Francisco "La Cobra" Olguín se alista para el debut y Nicolás de León para otra pelea

La pandemia del coronavirus ha parado los deportes en casi todo el mundo y Junín y sus representantes no son la excepción.

Igualmente, como pueden y cumpliendo con las medidas sanitarias y de protección dispuestas para vencer al Covid-19, los destacados Francisco "La Cobra" Olguín y Nicolás "El Titán" de León se preparan para sus compromisos, el primero de ellos con toda la adrenalina que genera el futuro debut como peleador profesional.

Como ha venido informando Democracia, luego de una muy buena campaña como púgil amateur, se aproxima el turno de debutar como boxeador profesional al longilíneo Francisco Olguín, quien a tal efecto entrena diariamente en "La Cobra Gym", en su casa del barrio Municipal, en soledad pero siguiendo las instrucciones que por teléfono y por las redes sociales le manda su experimentado técnico, el cordobés radicado en Junín, José Luis Guevara.

Olguín, su padre y el citado D.T. viajaron semanas pasadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para terminar de realizar en la sede de la Federación Argentina de Box los controles médicos y demás trámites para obtener el carnet de peleador rentado.

"La Cobra" se sigue preparando en Junín, tratando de llegar en óptimas condiciones a su pelea debut en el terreno pago, la cual se realizará seguramente en nuestra ciudad en el venidero mes de mayo, ante un rival a confirmar.

La cartelera para esa velada va a tener varios combates entre aficionados, con las presentaciones de Ludmila Olguín y de Néstor ´Picu´ Ygarza, hermanos de "La Cobra" y también

entrenados por Guevara, y también combatiría como profesional Alejandro "Cuerito" Mario, enfrentando posiblemente a otro exponente que entrena en nuestro medio, Maximiliano Giles.

Pese a que las puertas del gimnasio de los Olguín están cerradas para el resto de los pugilistas del Team "La Cobras", el hecho de vivir en forma contigua le permite a Francisco entrenar en soledad, sin su entrenador al lado, como es habitual.

Por la mañana, hace la rutina de correr en la cinta y toda la gimnasia programada y por la tarde hace sombra, bolsa y puching-ball, complementándolo con tareas físicas, mientras que los hermanos del futuro profesional, Ludmila y Néstor, entrenan en sus casas, al igual que "Cuerito" Mario.

Con respecto al festival, se está evaluando sobre la fecha de realización, que dependerá de lo que dispongan las autoridades nacionales, provinciales y municipales cotejando la evolución de la pandemia, destacándose que la dirección de Deportes del municipio, a cargo de Claudio Yópolo, va a colaborar con este evento. El pesaje y la conferencia de prensa previos a la velada se realizarán en el "Salón de la Llama Olímpica" del Complejo "General San Martín".

Entre los amateurs, además de Ludmila Olguín (enfrentaría a otra local, Alejandra Chacón) y Néstor "Picu" Ygarza (ante Jesús Paiva), van a presentarse el ascendente peso pesado de nuestro medio, Lucas García, retornará al cuadrilátero la juninense Antonela "Locomotora" Rosa y combatirá representando al gimnasio "Oscar ´Ringo´ Bonavena" el juvenil Juan Ignacio "Juani " Farías, los tres frente a contendores que se van a confirmar más sobre la fecha de la velada.



De León: "Espero seguir escalando hacia la cima"

Por su parte, Nicolás "El Titán" de León está en la ciudad de Brandsen, donde reside junto a su novia, quien por la cuarentena está actualmente en Junín. El peleador de nuestra ciudad, cuyo récord es de 12 ganadas (tres por nocaut) y tres derrotas, nos señaló: "Estoy entrenando en casa, normalmente en doble turno. Tengo un patio bastante grande, así que por la mañana me armé una rutina de velocidad, trotes, abdominales, flexiones, de todo un poco, estoy nada más que para eso", confesó riendo.

Luego, De León -quien es dirigido por el exmúltiple campeón mundial, Juan Martín "Látigo" Coggi, de cuya mano viene logrando triunfos en serie-, dijo: "Me colgué una bolsa y por la tarde me programé un circuito diferente con técnicas de boxeo y le pego un poco a la bolsa. Quiero estar bien para la próxima pelea, para defender el quinto puesto que tengo en el ranking nacional, así que espero seguir escalando hacia la cima. En principio, pelearía el sábado 25 de abril, pero todo depende de cómo siga el tema del coronavirus, que todo el mundo esta padeciendo. Mi rival aún no está confirmado, pero yo me sigo preparando".

Tras mandar "un saludo a toda la gente de Junín, un fuerte abrazo a mi familia", Nicolás aseguró: "Estoy bien, que se queden todos tranquilos, me estoy cuidando mucho", para finalmente agradecer a sus sponsors,que son los siguientes: Utedyc Junín; "Y.P.F. Alciati"; "Eco Servicios"; Suplementos "Junín"; Lácteos Torreta; "Ti Voglio Vene"; "El Calito"; Proveeduría "Súper Toty" y "A todos los que siempre me dan una mano", completó Nicolás "El Titán" De León desde Brandsen.