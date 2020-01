Se accidentó el "Chino" Maidana

El boxeador Marcos "Chino" Maidana sufrió ayer un accidente automovilístico leve, en la ciudad de Santa Fe, que no le provocó heridas, poco antes de comenzar su preparación para el regreso a los rings.

El incidente automovilístico se produjo cuando la camioneta en la que se desplazaba Maidana fue embestida por otro automóvil, lo que le produjo una abolladura en una puerta y la rotura de un neumático trasero.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Eva Perón y Saavedra, en Santa Fe, y más allá de los daños materiales Maidana no sufrió herida alguna.

Unos empleados de una taller mecánico que estaban en cercanías de donde se produjo el accidente, ayudaron al ex campeón mundial welter junior y welter AMB a cambiar el neumático averiado.

El ex boxeador oriundo de la localidad de Margarita volverá a subirse a un ring el próximo 18 de abril, en una pelea a ocho rounds ante Jorge "Acero" Cali, campeón de kickboxing, en lo que será una exhibición.

Maidana, de 36 años, comenzará su preparación el jueves venidero en un gimnasio de la localidad bonaerense de Don Torcuato.

El oriundo de Santa Fe no pelea desde que enfrentó a Floyd Mayweather, en sendos choques en el MGM Grand de Las Vegas, en 2014, con triunfos para el norteamericano.

La última vez que Maidana peleó con un argentino fue en 2006 cuando noqueó a José Herley Montaño en el Club Regatas de su provincia.