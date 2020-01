“La Hiena” Barrios entrena nuevamente en Junín

El ex campeón mundial Jorge Rodrigo “la Hiena” Barrios parece indestructible y a pocos días de ser apuñalado, ya que resultó lesionado al comenzar el año en Córdoba, volvió a Junín y entrena nuevamente en el gimnasio de la promotora “Arano Box”, a las órdenes de Luis Dionisio “Cuty” Barrera.

El tigrense entrena en el gimnasio de calle Paso, entre Libertad y Salta, ya que pese a los 43 años de edad y luego de estar preso (pasando parte de su reclusión en la U.P. 13 local), volvió a los cuadriláteros y aún se ilusiona con una pelea mundialista.

Su actual récord profesional consta de cuatro derrotas, un empate y 53 triunfos, 36 de ellos por la vía del nocáut, y como lo ha hecho en toda su carrera, se entrena a full, con muchas ganas e ilusiones, cumpliendo con las diarias sesiones de footing y luego de guanteo, bolsa, gimnasia, junto a profesionales y aficionados que tiene a sus órdenes el pintense Luis Barrera.



En las últimas horas, en un video subido a su red de Instagram, Barrios señaló, entre otros conceptos:

“Buen día mis carnales. Ya me eché mi carrerita, tempranito. Me dormí entrenando y me levanté para entrenar. Estoy lleno de energía y con muchas ganas”, demostrando que está además, muy activo en las redes sociales.

Barrios, quien supo ser campeón mundial súper pluma OMB (título que defendió en dos ocasiones), estuvo encarcelado por un “homicidio culposo” (que se registró en Mar del Plata), durante casi tres años, en la Unidad 26 de Olmos y en la U.P. 13 de Junín.

Tras cumplir con la condena, combatió en tres ocasiones. Primero venció por nocaut al brasileño Adailton De Jesús; por puntos a Esteban Stodulski y en su última presentación, derrotó con esfuerzo y en fallo no unánime a Diego Chaves.