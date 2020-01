El sorprendente cambio de Lucas Martín Matthysse

El noqueador sureño Lucas Martín Matthysse supo ser uno de los máximos exponentes del boxeo argentino, con años de grandes batallas en Estados Unidos, en la meca de la disciplina cuya premisa es pegar y no dejarse pegar.

El apodado “La Máquina”, recordemos, estuvo una década viviendo en Junín y -residiendo en nuestra ciudad- llegó a coronarse campeón del mundo dirigido por el pintense Luis Dionisio “Cuty” Barrera. Sin embargo, la corona le duró poco, ya que abandonó la actividad tras la dura e impensada derrota frente al veterano y vigente peleador filipino, Manny Pacquiao.

Matthysse se retiró hace más de un año y medio luego de una vida dedicada al alto rendimiento en el duro deporte de los puños. Hoy, radicado en Trelew, disfruta algunos placeres.

En sus redes sociales, Lucas compartió recientemente imágenes en las que se lo observa como mochilero, con una barba canosa y frondosa y realizando trekking en la hermosa zona de El Bolsón, en Río Negro, junto a amigos y allegados.

“El Bolsón. Wharton. Cajón Azul. El Retamal. 24 kilómetros de trekking”, publicó sobre sus recientes excursiones en las montañas rionegrinas quien fue uno de los máximos exponentes del pugilismo nacional en la década pasada.

Un anticipo

En el año 2013, ya radicado en Junín e imaginando su futuro, Matthysse le dijo a los colegas de la página especializada en boxeo “A la vera del Ring”:

“Voy a ser panzón y barbudo (cuando deje de combatir). Siempre me gustó tener la barba bien larga, no sé por qué, pero es algo que siempre quise hacer y ahora no puedo por el boxeo. Son cosas que uno piensa”.

El púgil oriundo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, integrante de una familia de varios pugilistas y entrenadores de boxeo, cerró su carrera con 39 victorias, de las cuales 36 fueron por nocaut, y solo 5 derrotas. Todas las victorias se dieron en Estados Unidos, por lo que logró escribir buenas páginas del boxeo argentino.