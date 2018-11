Del ring al cuartel de bomberos, las dos pasiones de Susana Ravetto

Susana "Chu" Ravetto obtuvo este mes la medalla de oro en el campeonato internacional que organiza la Federación Mundial de Karate (WKF). La peleadora que es oriunda de Bragado y que está radicada en Junín desde unos 20 años, también tiene un fuerte compromiso social que lo expresa a diario en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Esas dos pasiones ocupan un lugar central en su vida.

En diálogo con Democracia, Susana habló del buen presente deportivo y también explicó el trabajo que realiza en el cuartel. La historia de una mujer todo terreno.

- ¿Cómo fue la experiencia de haber representado a nuestro país en un mundial?

- La verdad que jamás me imaginé que se podía dar. Con el sólo hecho de habernos ganado ese lugar, el de representar a nuestro país en esta competencia creo que ya estamos muy contentos. Habernos consagrado campeones, junto a Nicolás Mansilla (ambos integrantes de Instituto Federal de Artes Marciales de Junín) fue mucho más de lo que podíamos esperar. Durante todo el año competimos para tener esa posibilidad y por suerte se nos dio. Y del mundial qué te puedo decir, que fue una experiencia única. Ver las banderas de tantos países, todos compitiendo, la verdad algo inolvidable. Increíble.

- Para conocer más tu historia, ¿Cuándo comenzás a practicar el deporte?

- Yo soy de Bragado y gracias a mi papá y a mi hermano que me incentivaron siempre estuve relacionada al deporte. En este caso arranqué practicando taekwondo durante 12 años. Después me vine a estudiar educación física a Junín y acá quise continuar con lo que son las artes marciales porque realmente me encantan; y por suerte conocí al maestro Gustavo Bruno y con él hace 16 años que estamos entrenando. Primero fue con full contact y después con kick boxing. Prácticamente una vida entera con esto y por suerte también tuve la suerte de compartir esta pasión con mi hermano Ricardo (Ravetto) que fue uno de los primeros campeones que hubo en Junín.

- ¿Cómo complementaste el deporte con el tema de los estudios?

- En realidad se me hizo muy complicado hacer las dos cosas. Por eso dejé un tiempo, para poder estudiar tranquila y por suerte pude terminar la carrera de educación física. Después también estudié en la Vucetich y también terminé y me pude recibir de policía. Así que muy contenta por todo lo que pude hacer y también por lo que estoy haciendo.

- También trabajás en el cuartel de bomberos ¿No? ¿Cómo es un día de tu vida?

- En el cuartel trabajo 24 por 48, más los adicionales; y los días que tengo franco son los días que entreno. Voy al Dojo a entrenar la parte física y también en el gimnasio de Sarmiento entreno la parte cognitiva. En algunos momentos, cuando había alguna competencia importante, hasta hemos trabajado en triple turno. Entrenamos la parte física con Sebastián Mantilla y con Jorge Echeverría; y la parte de kick con Gustavo Bruno y la parte cognitiva con Silvina Estila. Es un entrenamiento en conjunto el que hicimos y ahora, luego de haber logrado este último campeonato, siento haber cumplido un ciclo pero de todas maneras quiero seguir entrenando, quizás con menor exigencia, pero quiero seguir porque es mi pasión.

- ¿De qué se trata el entrenamiento cognitivo?

- Trabajos de reacción, de concentración, todo un conjunto de ejercicios que sirven mucho al momento de la pelea. Es muy interesante porque ayuda no sólo a la parte deportiva sino también a la vida diaria. Personalmente me ha ayudado muchísimo, en ambos aspectos.

- ¿Qué trabajo realizás en el cuartel?

- Estoy en la guardia de incendios. Intervengo lógicamente en incendios, rescates, accidentes, lo que sea. Hace 13 años que estoy en el cuartel; también muy contenta con todo lo que hacemos y con el trato de los compañeros.

- ¿Qué significa para vos el kick boxing?

- Prácticamente es mi vida. Muchas veces entreno después de trabajar. Apago el celular y es un cable a tierra. Uno se despeja, está haciendo un deporte y también está la posibilidad de competir. Puede servir como defensa personal. Es algo muy completo. También está el cuidado personal, en cuanto a las comidas y demás. Todo tiene una relación.

- ¿Cuáles han sido los mejores momentos?

- Todas las peleas son difíciles, hay que pelearlas, no hay una más fácil que la otra, hay que pelearlas. Sin dudas que cuando logré el campeonato argentino fue un momento muy lindo, cuando logré el panamericano también y sin dudas este último en el campeonato mundial. Jamás pensé lograr tanto. De todas maneras el momento más lindo siempre es la adrenalina de la pelea, la acción.

- Lo que quieras agregar.

- Agradecer a todos los que nos apoyan. Haber competido en el Mundial significó un gran esfuerzo de todos. Hicimos rifas y la gente respondió de una manera inesperada. Sentimos un apoyo unánime. Eso también nos motivó muchísimo. Así que a todos muchas gracias.