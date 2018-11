Ganaron los juninenses Ariel Verggini y Sebastián Luque

Los boxeadores aficionados de nuestra ciudad siguen activos y algunos de ellos se presentaron anteanoche/madrugada de ayer, en festivales realizados en diferentes ciudades.

En dependencias del Club Amparo de Carlos Casares, con sede a metros de la Ruta Nacional Nº 5, combatieron dos exponentes dirigidos por Norberto "Canilla" García,. de la Escuela "Luis Ángel Firpo".

Uno de ellos, el ascendente Ariel "Jaguar" Verggini, quien venía de derrotar el pasado viernes 9 en el Club Rivadavia de nuestra ciudad a quien fue su único vencedor en el amateurismo, Maximiliano Rojas. cumplió en suelo casarense una gran faena y sumó otra victoria.

En el ring del Club Amparo dio cuenta por puntos, en fallo claro y unánime, al local Hernán Moraga, llevándose el juninense el reconocimiento del público que asistió a la velada, que premió con aplausos al buen exponente de nuestro medio, quien en base a buen entrenamiento, sigue creciendo en ese duro deporte y va por más.

También peleó, cayendo en fallo bastante localista, el juninense Sergio Rocha, a quien los jueces vieron perder cuando en el cuadrilátero había ocurrido lo contrario, ante el casarense Emmanuel González, "beneficiado" por sus coterráneos a la hora de fallar.

Sebastián Luque ganó su pelea en Santi Spíritu

En la velada organizada por "El Verdugo Team" de la localidad santafesina de Santi Spíritu, se presentó y combatió a cuatro asaltos el aficionado juninense Sebastián "Látigo" Luque.

El dirigido por Jorge Alberto Carballo superó en buena actuación a Emanuel "El terrible" Coria, de Firmat (Santa Fe), al que el de nuestro medio le ganó por puntos en batalla de toma y daca. pareja en casi todo su desarrollo.

"El látigo" fue quien colocó los mejores golpes y por ello, a la hora del fallo, se llevó el reconocimiento de la terna de jurados, volviéndose con un buen triunfo a nuestro medio, para seguir en alza.

Luque sijo que "Fue una pelea complicada, ante un rival con más cantidad de peleas que yo, pero lo pude superar. Gracias a Dios que siempre me acompaña, a mi ´Nonita´ que desde el cielo me guía siempre; a mi familia que desde Junín me mandó su apoyo, especialmente mis viejos, mis hermanas y mi novia, que siempre me alientan para este deporte tan lindo. También agradezco a mi entrenador Jorge Alberto Carballo; a mi prepador físico Hernán Paz; a Johanna Piérez, a Susana Funes, el ´Ruso´ Notti, del C.A.S., Luis Díaz, y al director de Deportes, Daniel Pueyo. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Vamos por mucho más", completó Sebastián Luque.

En la pelea profesional de fondo, empataron Daniel "Peñeki" Valdez, de San Gregorio, y Diego "El Rey" Nacre de Venado Tuerto, mientras que en otra batalla amateur, Mario "Pipi" Funes, de Venado Tuerto, doblegó por puntos al linqueño Eduardo "Nino" Fotti.

Debe destacarse que el próximo viernes 14 de diciembre, Luque, Antonela "Locomotora" Rosa, Brian Cholo" Vargas y Daniel "Peñeki" Valdez van a presentarse en una velada a realizarse en la localidad de San Gregorio, Santa Fe.

Perotti perdió con "Tití" Molina

Anteanoche en el cuadrilátero montado en el Club 12 de Octubre de Isidro Casanova (Buenos Aires), el linqueño Santiago Osito" Perotti acumuló su décima derrota en once peleas profesionales (ganó la restante), al ser vencido por puntos por el pugilista de Pablo Podestá, Luis "Titi" Molina, en batalla a seis asaltos encuadrada en categoría pluma.

Molina derrotó por puntos en fallo unánime al linqueño, tras alternativas parejas y en lo que fue una dura pelea para Molina, quien se encontró con un rival bien plantado y que se prendió al golpe por golpe y supo complicarle las acciones al del conurbano.

Igualmente, Molina fue paciente y trabajo en la zona baja para quitarle piernas a Perotti, quien mermó su ritmo de mitad de pelea en adelante. Dos descuentos de punto sufrió el "Osito", por golpes bajos, lo cual los desmoralizaron en parte, aunque aguantó a pie firme las embestidas finales del exponente del "Team Muñequita Pérez".

Finalmente, se llegó a las tarjetas y el fallo resultó unánime en favor del "Titi", quien debió trabajar bastante para superar al aguerrido exponente de la vecina ciudad de Lincoln.

En la misma programación, en batalla de categoría pluma y a seis rounds, la chaqueña Marianela Soledad Ramírez (4 ganadas, la primera anteanoche por nocaut, y dos reveses, de 24 años), puso fuera de combate en el primer asalto, pesando 54,700, a la campeona argentina Sabrina Maribel Pérez (55,500, quien quedó ahora con 16 éxitos, 2 antes del límite, un empate y esta dolorosa derrota de viernes).

Ramírez salió decidida a buscar la definición y la logró tras derribar en el primer asalto a la monarca nacional, quien recibió de pie la cuenta hasta el out del árbitro de la contienda.

Traspié del villeguense Paulo Milla

En pelea a cuatro asaltos y encuadrada en divisional welter, el cordobés oriundo de Laboulaye (Córdoba), Emanuel Fernando Quiroga, se impuso como local al exponente de General Villegas, Paulo Marcelo Milla, en fallo unánime y amplio.

Quiroga, de 29 años y quien pesó 63,500 kilos, quedó ahora con un récord de 12 triunfos (uno antes de lo pactado), 11 reveses (3 por fuera de combate) y un empate mientras que Milla, de la misma edad y quien dio en la báscula 64,700, tiene palmarés negativo de siete éxitos (2 por nocaut) y 14 derrotas (cuatro antes del límite). Fue árbitro y los jurados Juan Bocchio, Enrique Ferrero y Paulino Torres, fallaron de la misma manera, 40 a 35 en favor del cordobés Quiroga.